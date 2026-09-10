PSG e Barcelona atropelam na largada da Champions League

Atual bicampeão, o PSG fez 6 a 1 no Slovan Bratislava, enquanto que o Barcelona aplicou goleada de 5 a 1 sobre o Feyenoord, na rodada de estreia da Champions League

Jogadores do PSG comemoram gol na estreia da Champions (FRANCK FIFE / AFP)

O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Barcelona estrearam nesta quarta-feira (9) na Liga dos Campeões 2026/2027 com goleadas diante de suas torcidas, contra o Slovan Bratislava (6 a 1) e o Feyenoord (5 a 1), respectivamente.

Assim, ambos passam a ocupar as duas primeiras posições da tabela de classificação da primeira fase devido ao melhor saldo de gols, com o time francês na liderança.

Também nesta quarta-feira, dois gigantes ingleses, Arsenal e Liverpool, conseguiram vencer jogos complicados: os 'Gunners' bateram o Napoli for a de casa por 1 a 0, enquanto os 'Reds' venceram o Atlético de Madrid por 2 a 1, de virada, em Anfield.

Campeão na liderança

Em crise após a derrota na Supercopa da França e tendo somado apenas dois pontos nas três primeiras rodadas do Campeonato Francês, o PSG reencontrou o caminho da vitória e fez isso da melhor maneira: com uma goleada de 6 a 1 sobre um inofensivo Slovan Bratislava.

Ferran Torres roubou a cena com um hat-trick (31', 47' e 57'), depois que Ousmane Dembélé, que deu duas assistências ao companheiro espanhol, havia aberto o caminho com dois gols (17' e 23').

Os eslovacos marcaram seu gol de honra com Suleiman Camara (59), e o PSG fechou a goleada já na reta final, com Fabián Ruiz (88').

"Criamos muitas oportunidades e tivemos muita eficiência, isso é importante para começar esta competição", destacou o técnico Luis Enrique.

Raphinha brilha em goleada do Barça

A goleada expressiva do Paris impediu que o Barça dormisse na liderança, mas os catalães podem, de qualquer forma, comemorar uma grande estreia, com um 5 a 1 sobre o Feyenoord no Camp Nou.

Os dois gols de Raphinha (3' e 59') e os de Karim Adeyemi (22'), Lamine Yamal (77') e Gabriel Jesus (85') deram a vitória ao Barcelona, enquanto os holandeses descontaram com o meia Sem Steijn (82').

Gabriel Jesus, contratado no último dia da janela de transferências, marcou pela primeira vez com a camisa 'blaugrana'.

O Barça segue imbatível por enquanto: é líder ddo Campeonato Espanhol com 100% após quatro rodadas.

"Controlamos o jogo, dominamos e é fantástico ver isso. É o nosso estilo e a forma como queremos jogar", comemorou o técnico Hansi Flick.

Liverpool e Arsenal vencem

Para o futebol inglês, a quarta-feira trouxe duas alegrias, com as vitórias do Arsenal, atual vice-campeão da Champions, por 1 a 0 sobre o Napoli, e do Liverpool por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid.

Martin Odegaard marcou para os 'Gunners' no estádio Dio Maradona acertando belo chute da entrada da área (75').

Em Anfield, os 'Reds' venceram de virada, depois que Marcos Llorente (17') abriu o placar para o Atlético, com Dominik Szoboszlai (40') e Alexis Mac Allister (50').

Recital de Demirovic

Nos demais jogos disputados nesta quarta-feira, o destaque foi a grande atuação do bósnio Ermedin Demirovic, que marcou três gols em 32 minutos na vitória do Stuttgart por 3 a 1 sobre o Viking, da Noruega.

Por sua vez, o Sporting de Lisboa venceu o Galatasaray por 3 a 1, com gols do moçambicano Geny Catamo, do colombiano Luis Suárez (de pênalti) e do uruguaio Rodrigo Zalazar.

Na quinta-feira, seis jogos completam a primeira rodada da Champions, nos quais o Bayern de Munique e o Manchester United fazem estreias, contra Bodo/Glimt (Noruega) e Sabah (Azerbaijão), respectivamente.