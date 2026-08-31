Raphinha e Yamal brilham, e Barcelona passeia sobre o Rayo Vallecano no Espanhol
Brasileiro marca duas vezes, chega a cinco gols em três rodadas e lidera artilharia de La Liga; partida ainda contou com Gabriel Jesus nas tribunas do Camp Nou
Publicado: 31/08/2026 às 19:25
Lamine Yamal e Raphinha em ação pelo Barcelona (Luis Gene/AFP)
O Barcelona manteve o início perfeito em LaLiga nesta segunda-feira. Diante do Rayo Vallecano, no Camp Nou, a equipe comandada por Hansi Flick venceu por 5 a 2, de virada, e contou com atuações decisivas de Raphinha e Lamine Yamal, autores de dois gols cada. O resultado marcou a terceira vitória consecutiva do Barça na competição.
O triunfo teve ainda um espectador especial nas arquibancadas. Novo reforço do clube, Gabriel Jesus acompanhou a partida ao lado da mulher e da filha. O centroavante brasileiro ainda será anunciado como nova peça para o ataque catalão.
Com os três pontos, o Barcelona alcançou a pontuação necessária para se igualar ao Real Madrid na liderança, mantendo 100% de aproveitamento e ficando à frente pelo saldo de gols.
O JOGO
Quem abriu o placar foi o Rayo Vallecano. Aos 11 minutos, García chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Camello apareceu para finalizar de primeira e acertou o ângulo de Joan García, colocando os visitantes em vantagem.
O Barcelona chegou ao empate com Raphinha. O brasileiro recebeu pela esquerda, partiu para cima da marcação, invadiu a área e aplicou um belo drible antes de finalizar com categoria para deixar tudo igual.
Pouco depois, foi a vez de Yamal aparecer. O camisa 10 aproveitou um corte errado da defesa do Rayo, pegou a sobra e bateu colocado, no ângulo, para virar o jogo aos 20 minutos.
Na volta do segundo tempo, o Barcelona precisou de apenas cinco minutos para ampliar. Após uma sequência de passes de primeira, Gordon cruzou buscando Raphinha, mas Lejeune se antecipou e acabou desviando contra a própria meta.
O Rayo, porém, não se entregou. Camello voltou a marcar, desta vez de cabeça, e recolocou os visitantes na partida.
Raphinha recebeu uma assistência de calcanhar de Gordon e finalizou de pé esquerdo para fazer o quarto do Barcelona. Foi o terceiro passe do inglês pra gol neste início de trajetória no Barça.
Ainda houve tempo para Yamal marcar novamente e transformar a vitória em goleada.
???? FINAAAL: Missão cumprida! ????#BarçaRayo pic.twitter.com/pXhkNaMvIe— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 31, 2026