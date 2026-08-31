Roma goleia Lecce e retoma liderança do Campeonato Italiano

Foi a segunda vitória consecutiva dos 'Giallorossi' por 4 a 0 neste início da Serie A 2026/27

Paulo Dybala e Rodrigo Mora em ação pela Roma (Reprodução/AS Roma)

A Roma agora soma dois jogos e duas vitórias por 4 a 0 ao golear o Lecce fora de casa nesta segunda-feira (31). O resultado recuperou a liderança do Campeonato Italiano.

No domingo, a atual campeã Inter de Milão havia se colocado no topo da tabela provisoriamente, mas os 'Giallorossi' retornam à primeira colocação graças ao saldo de gols de +8, depois de repetirem o placar da vitória sobre a Fiorentina na 1ª rodada.

Por enquanto, cinco equipes estão com 100% de aproveitamento neste início de Serie A: Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio.



A lista pode aumentar ainda nesta segunda-feira, caso a Atalanta vença o Bologna na partida que fecha a 2ª rodada.

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O JOGO

A visita da Roma à região da Puglia foi tranquila, com o atacante holandês Donyell Malen abrindo o placar logo aos três minutos.

Ainda no primeiro tempo, a vantagem foi para 3 a 0 com dois gols em três minutos: Malen marcou mais uma vez (23') e o argentino Matías Soulé fez o terceiro (25').

Malen, autor de um hat-trick contra a Fiorentina, é o artilheiro do campeonato com cinco gols marcados.

No segundo tempo, a Roma diminuiu o ritmo, mas poderia ter saído com um placar ainda mais elástico se tivesse aproveitado as chances que criou.

O argentino Paulo Dybala errou cara a cara com o goleiro (62'), mas pouco depois o português Rodrigo Mora (65') fechou a goleada.

Foi o primeiro gol de Mora na Serie A, duas semanas após sua chegada vindo do Porto, onde o jovem meia-atacante de 19 anos já foi apontado pela imprensa portuguesa como o "novo Cristiano Ronaldo".