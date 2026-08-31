Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina: ‘Obrigado, Deus, por me fazer argentino

Lenda do futebol e campeão da Copa do Mundo de 2022 confirmou que não defenderá mais a Argentina em publicação nas redes sociais

Lionel Messi em ação pela Seleção Argentina (Todd Kirkland / AFP)

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) sua aposentadoria da seleção da Argentina.

Em postagem nas redes sociais, o atacante afirmou ter escrito o texto publicado dois dias após a final da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente com 39 anos, o jogador do Inter Miami estreou pela seleção de seu país em 2005 e, desde então, participou de seis Mundiais, tendo sido campeão em 2022, no Catar.

Números e títulos de Messi pela Argentina

Maior artilheiro da história da seleção argentina, Messi fez, no total, 207 partidas, com 125 gols marcados.

Na atual Copa do Mundo, onde balançou as redes oito vezes, tornou-se o segundo jogador com mais gols na história da competição, com 21 gols, ficando atrás apenas do francês Kylian Mbappé, que tem 22 tentos.

Além do Mundial de 2022, Messi também conquistou as Copas América de 2021 e 2024 e a Finalíssima de 2022 com a camisa alviceleste.

Contrato com o Inter Miami

O craque tem contrato com o clube dos Estados Unidos até o fim de 2028. Em 2026, já soma 21 gols e 11 assistências em 23 partidas pelo Inter Miami.

Veja, na íntegra, o texto publicado por Messi

Depois de todo esse tempo que se passou desde a final, pensando muito sobre isso, quero comunicar a todos que estou me aposentando da Seleção…

Foi uma decisão que doeu e ainda dói na alma, mas entendo que é a hora certa. Juro a vocês que sempre dei tudo de mim, não só nos últimos anos em que conquistamos tudo, mas também antes disso; sempre lutei e me dediquei por completo a esta camisa, para proporcionar alegrias a vocês e fazer com que se sintam orgulhosos de serem argentinos por meio do futebol.

Falta pouco e as etapas estão chegando ao fim, e esta é uma que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo de mim, não tenho mais nada a oferecer e, além disso, há jovens muito talentosos vindo por aí que merecem estar lá.

Obrigado por todo o carinho desses 20 anos. Vou sentir muita falta de ouvi-los de dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre de fora (nos momentos bons e nos ruins, ainda mais).

Obrigado à minha família por estar sempre ao meu lado, por me acompanhar nessa jornada tão linda, mas difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem tive a oportunidade de compartilhar essa trajetória. Levo comigo lembranças e momentos inesquecíveis que vivi.

Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros, momentos de sonho. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Amo vocês!

Obrigado, Deus, por me fazer argentino.

Vamos lá, Argentina!

Escrevi essas palavras no dia 21 de julho, dois dias depois da final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido do que antes.



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