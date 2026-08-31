Manchester City anuncia Allan, ex-Palmeiras, em transação de R$ 240 milhões

Atacante será mais um brasileiro atuando na Premier League e se tornou mais uma grande venda da base do Verdão nos últimos anos

Allan, novo jogador do Manchester City (Reprodução/MCFC)

O Manchester City anunciou oficialmente nesta segunda-feira (31) a contratação do atacante Allan. O clube inglês fechou a contratação junto ao Palmeiras por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual). Além disso, o jovem assinou contrato até 2031.

"Amo o Palmeiras e sempre amarei, mas a decisão de vir para o City foi fácil. Quero ser o melhor jogador possível, e as conversas que tive com o pessoal do City até agora me convenceram de que não há lugar melhor para realizar minhas ambições", disse Allan em seu anúncio.

"O Manchester City, com tudo o que conquistou nos últimos 15 anos, é um dos clubes mais atraentes do mundo para os jogadores. Poder estar aqui hoje e dizer que me juntei a eles é o momento de maior orgulho da minha vida", completou o jovem.

Aos 22 anos, o atacante é o quinto reforço do Manchester City para a temporada 2026/27. Nesta janela de transferências, o clube já anunciou as contratações dos meio-campistas Elliot Anderson e Bouaddi, do atacante Jeremy Monga e do goleiro Gerónimo Rulli.

Our new Brazilian ?????????? pic.twitter.com/UUgUIvIheG — Manchester City (@ManCity) August 31, 2026

"Acompanhamos sua evolução no Brasil e vimos um jogador que cresce nos grandes momentos e trabalha duro pela equipe, sempre com uma atitude exemplar. Todos estão muito felizes com a sua chegada, e estamos ansiosos para vê-lo evoluir no City", revelou o diretor de futebol do clube inglês, Hugo Viana.

Allan foi revelado pelo Palmeiras e ganhou espaço no elenco profissional em 2025. Ao todo, ele disputou 96 jogos com a camisa alviverde, anotou nove gols e deu 12 assistências. Também conquistou dois títulos: os Campeonatos Paulistas de 2024 e 2026

Seu momento de maior destaque pelo clube paulista foi na Libertadores de 2025, no duelo contra a LDU, pela semifinal da competição. Após o Palmeiras perder por 3 a 0 no confronto de ida, o jovem foi titular no duelo de volta e foi um dos principais responsáveis pela virada no placar.

Em campo, Allan deu a assistência para o gol de Sosa, que abriu o marcador do jogo e, nos minutos finais, sofreu o pênalti que foi convertido por Raphael Veiga e garantiu a classificação da equipe para a final da Libertadores.

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