Liverpool sofre e apenas empata em casa diante do Nottingham Forest pela Premier League

O atacante Ndoye, do Nottingham Forest, e o lateral Frimpong, do Liverpool ( OLI SCARFF / AFP)

Em sua primeira partida atuando em casa na temporada, o Liverpool apenas empatou com o Nottingham Forest, na manhã deste sábado (29), por 2 a 2, pela segunda rodada da Premier League. O time comandado por Andoni Iraola ficou duas vezes atrás do placar e não viveu um dos melhores dias em Anfield. Os gols do time de vermelho foram marcados por Alexander Isak e Victor Muñoz.

Por outro lado, a equipe visitante conseguiu um ótimo resultado, embora tenha atuado melhor que o adversário na maior parte do confronto. Sob o comando de Oliver Glasner, o time londrino ficou muito próximo da vitória, mas sofreu o empate no final do embate. Os gols foram anotados por Dan Ndoye e Gibbs-White, em cobrança de pênalti.

Na primeira rodada da competição, o Liverpool empatou com o Newcastle, fora de casa, também por 2 a 2. O próximo confronto será diante do Ipswich Town, no estádio Portman Road. Já o Nottingham perdeu em seus domínios, por 1 a 0, para o Leeds, e precisa da vitória diante do Tottenham, no The City Ground.

Embora a partida tenha sido realizada em Anfield, o time visitante começou com as melhores oportunidades e tinha mais volume de jogo no campo de ataque. Em um dos lances mais perigosos, Igor Jesus recebeu dentro da pequena área, mas foi abafado na última hora pelo zagueiro Jérémy Jacquet.

Aos 23 minutos, o goleiro Matz Sels deu um chutão para o campo de ataque e encontrou Igor Jesus. O brasileiro protegeu muito bem a bola e rolou para Gibbs-White, que deu bom passe para Dan Ndoye. O atacante chutou no canto de Alisson, abriu o placar e confirmou o bom momento do Nottingham em Liverpool.

A equipe comandada por Andoni Iraola conseguiu chegar ao empate aos 31 minutos, nos pés de Florian Wirtz. A defesa do time londrino saiu jogando errado na entrada da área e Frimpong encontrou o meio-campista, que arrematou sem chances para o arqueiro. No entanto, o VAR foi acionado e anulou o lance.

O Liverpool melhorou na partida no final do primeiro tempo e quase chegou ao gol, novamente com o alemão Florian Wirtz, aos 38 minutos. Ele recebeu o cruzamento dentro da área e ganhou entre os dois zagueiros, obrigando uma excelente defesa de Sels.

Na segunda etapa, os mandantes entraram definitivamente na partida e faziam pressão no Nottingham, que estava bem postado na defesa. Aos 14 minutos, Cody Gakpo recebeu o passe em profundidade e ganhou da defesa pelo lado direito. O holandês cruzou na medida para Alexander Isak apenas empurrar para o fundo das redes.

A alegria do Liverpool não durou muito tempo. Aos 22 minutos, o atacante Liam Delap cobrou lateral rápido no canto esquerdo e encontrou Neco Williams dentro da área. O meia saiu cara a cara com Alisson, que tocou no meio-campista. O árbitro não teve dúvidas e mostrou o cartão amarelo para o brasileiro.

Na cobrança, Gibbs-White bateu firme no canto esquerdo do goleiro e confirmou a vantagem para o time visitante.

O Liverpool chegou ao empate aos 36 minutos da segunda etapa. Victor Muñoz recebeu um excelente passe dentro da área, de Florian Wirtz, e conseguiu se livrar da marcação do brasileiro Murillo. O atacante espanhol bateu firme, no alto, sem chances para o belga Sels, e deixou tudo igual em Anfield.