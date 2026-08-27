Martinelli sai mais cedo, Gabriel Jesus nem treina e Arteta admite que devem deixar o Arsenal

Dupla brasileira não vem sendo aproveitada no começo da temporada e deve deixar o atual campeão da Premier League

Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli (Reprodução/AFC)

O Arsenal está perto de perder dois brasileiros de seu ataque: o encostado Gabriel Jesus e Martinelli, que estava confiante em ganhar espaços com a saída de Trossard. Nesta quinta-feira (27), o centroavante nem treinou e o ponta saiu mais cedo das atividades.

O técnico Mikel Arteta admitiu que vem tendo conversas com os brasileiros e praticamente selou a saída de ambos.

O clube de Londres contratou o atacante grego Christos Tzolis e sonha em tirar o argentino Julián Alvárez do Atlético de Madrid após os espanhóis negarem venda ao rival Barcelona. Desta forma, o setor ficaria com muita gente para pouco vaga.

Martinelli é quem mais surpreende, pois jogou bastante na temporada passada, mesmo saindo da reserva na maioria das vezes, e goza de prestígio com a torcida e mesmo com o comandante. Ele recebeu sondagens do mundo árabe e também do turco Galatasaray, mas sonha com um clube de elite.

Gabriel Jesus tem situação semelhante após quase não atuar na temporada passada, prejudicado pelas lesões. O Napoli faz de tudo para levá-lo em definitivo, mas o camisa 9 vai adiando as conversas na esperança de despertar interesse em um rival maior que o clube italiano e segue postergando sua decisão sobre o futuro.

Nesta quinta, o ex-Palmeiras nem foi ao gramado para as atividades visando o duelo com o Aston Villa, segunda-feira, pela Premier League. Já Martinelli treinou apenas uma parte e Arteta admitiu que "não há espaço" no elenco.

"Bem, isso tem a ver com o número de jogadores que temos no elenco no momento e com a forma como estamos lidando individualmente com cada jogador. Eles têm alguns problemas pessoais (negociam a saída)", afirmou Arteta, revelando que já vem conversando com os atacantes brasileiros sobre futuro.

"Sim, com certeza. Essas conversas acontecem e são uma via de mão dupla. Mas estou muito satisfeito com o rumo que essas conversas tomaram, porque sei o que cada um sente e as palavras que surgem nessas conversas me deixam muito feliz", destacou. "Mas é inevitável que, em algum momento, você precise ter certas discussões (falar sobre saída) e dizer certas coisas que, às vezes, são difíceis."

Enquanto a dupla parece viver os últimos dias ligados ao Arsenal, outro brasileiro, Bruno Guimarães, está na expectativa da estreia na equipe londrino, o que deve acontecer na segunda-feira de acordo com o comandante dos Gunners.

"Conseguimos controlar a situação nos últimos dias. Ele está no campo, participando dos treinos. Mas precisamos administrar a carga de trabalho dele para que chegue na segunda-feira nas melhores condições possíveis para ser selecionado", disse, completando que o volante está "potencialmente disponível."

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