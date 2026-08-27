Com hat trick de Mbappé e gol de Vini Jr., Real goleia e assume liderança do Espanhol

Craque francês Mbappé foi o grande nome da vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26), em jogo válido pela segunda rodada do Espanhol

Mbappé, atacante do Real Madrid (THOMAS COEX / AFP)

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1 em casa, nesta quarta-feira (26), com três gols de Kylian Mbappé, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O astro francês colocou os 'merengues' à frente no placar aos 40 minutos e o croata Luka Sucic empatou aos 44, mas gols de Mbappé (60' e 80') e Vinícius (68') garantiram a segunda vitória do Real Madrid em dois jogos disputados na competição.

"Esse cara é incrível", disse o técnico José Mourinho ao ser perguntado sobre Mbappé, a quem vê "com muita fome de fazer história no Real Madrid".

O triunfo permite à equipe comandada pelo técnico José Mourinho assumir a liderança do campeonato, ultrapassando o Sevilla — que ocupava a posição — graças a um melhor saldo de gols.

A equipe 'merengue' se apresentou nesta quarta-feira diante de sua torcida para esta nova temporada da liga com o novo projeto de Mourinho, que retornava assim à casa onde trabalhou entre 2010 e 2013.

O Real Madrid entrou em campo disposto a controlar a partida, tomando a iniciativa nos primeiros minutos, embora depois tenha passado por um momento de instabilidade que lembrou mais a equipe que está há duas temporadas sem conquistar um grande título.

"O primeiro tempo foi difícil para nós", reconheceu Mourinho após a partida, destacando que gostou da tranquilidade de sua equipe diante da adversidade.

Mbappé deu o primeiro aviso logo cedo, aparecendo nas costas da defesa visitante para finalizar um chute que o goleiro Alex Remiro desviou com o pé (6').

A equipe basca tentou aproveitar as poucas falhas de posicionamento típicas de um Real Madrid em fase de construção e com alguns jogadores ainda ganhando ritmo de jogo.

O campeão mundial Mikel Oyarzabal arriscou um chute rasteiro após invadir a área madridista, mas Thibaut Courtois defendeu com dificuldade (11').

Os madridistas abriram o placar perto do intervalo, quando Mbappé aproveitou uma bola lançada no espaço vazio e finalizou no ângulo, após driblar um defensor da Real (40').

A alegria no Bernabéu durou pouco, pois, logo em seguida, Sucic aproveitou uma bola rebatida para empatar o jogo antes do intervalo (44').

Real Madrid acelera

Mourinho reiterou várias vezes que o empenho é inegociável, e seus jogadores voltaram do intervalo com mais intensidade, após um primeiro tempo com pouco ritmo.

"A conversa no intervalo fez com que melhorássemos muitas coisas", declarou o meio-campista uruguaio do Real Madrid, Fede Valverde, à televisão do clube.

Mbappé apareceu novamente para fazer 2 a 1 à queima-roupa, após uma tabela rápida com Jude Bellingham (60').

O inglês foi um dos destaques do Real Madrid, ajudando na defesa e sendo decisivo no ataque.

Bellingham disputou uma bola na linha de fundo, em meio a vários defensores, e deixou na cara do gol para Vinicius Junior apenas empurrá-la para dentro (68').

O brasileiro não hesitou em comemorar o gol apontando para o escudo, após meses de incerteza sobre seu futuro, até finalmente renovar com o clube merengue.

Mourinho o substituiu aos 84 minutos de jogo pelo estreante Yan Diomande "para que ele sentisse o carinho da torcida", que o aplaudiu.

O gol foi o golpe de misericórdia para a Real Sociedad, que acabou recuada e ofereceu apenas lampejos de perigo com Gonçalo Guedes.

Mas ainda houve tempo para Mbappé marcar seu terceiro, encobrindo Remiro após receber uma assistência de Vini (80').

A Real Sociedad sofreu sua segunda derrota consecutiva neste início de campeonato e afunda na tabela após essa goleada.