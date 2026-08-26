Manchester City contrata joia marroquina por 117 milhões de dólares

Bouaddi, de 18 anos, foi destaque na Copa do Mundo com a camisa da seleção marroquina; o Lille, da Ligue 1 francesa, recebeu 85,6 milhões de libras, o equivalente a 117 milhões de dólares

Ayyoub Bouaddi, meia da seleção de Marrocos (MAURO PIMENTEL/AFP)

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (25) a contratação do promissor volante marroquino Ayyoub Bouaddi, que defendia o Lille, por 85,6 milhões de libras (117 milhões de dólares, 600 milhões de reais).

Esta é a venda mais cara de um jogador da Ligue 1 francesa para um clube estrangeiro.

Após uma grande temporada com o Lille e uma das sensações da Copa do Mundo com Marrocos, onde disputou cinco partidas (até a eliminação nas quartas de final pela França), o jovem de 18 anos assinou contrato até 2031 com o clube da Premier League.

"Para mim, o Manchester City é o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui e poder me chamar de jogador do City. Passei a maior parte da minha vida trabalhando duro para me tornar o melhor jogador que eu posso ser e chegar ao topo do esporte", declarou o jovem em um comunicado divulgado pelo Manchester City.

Bouaddi é o quinto reforço dos Citizens para a temporada, depois das chegadas de Elliot Anderson, Gerónimo Rulli, Jeremy Monga e Pierce Charles.