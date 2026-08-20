Dirigente critica 'loucuras' financeiras das SAFS no Brasil e elogia postura de Sport e Náutico

"Com a SAF do City, até o Íbis", diz Evandro de Carvalho sobre o Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho, fez críticas ao modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, o dirigente afirmou que a única operação bem-sucedida no país é a do Bahia, impulsionada de forma atípica pelo poderio financeiro do Grupo City.

Evandro ironizou a situação e cravou que o modelo não serve de parâmetro: "Se o Grupo City chegasse aqui e comprasse o Íbis, seria um dos 10 maiores times do Brasil".

Segundo o mandatário, as demais SAFs brasileiras estão caminhando "ladeira abaixo", e elogiou a cautela de diretorias como as de Sport e Náutico em não mergulhar no modelo, utilizando o Santa Cruz como exemplo de promessas irreais.

O dirigente relembrou o episódio em que um aporte de R$ 1 bilhão chegou a ser cogitado para o Tricolor do Arruda na Série D, valor superior aos R$ 900 milhões aplicados pelo City no clube baiano, que possui maior estrutura.





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