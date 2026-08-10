Endrick é anunciado como o camisa 9 do Real Madrid para a temporada

Anúncio da numeração oficial pôs fim às incertezas quanto ao aproveitamento de Endrick pelo Real Madrid, do técnico José Mourinho, na temporada

Endrick, atacante brasileiro do Real Madrid (Reprodução / Real Madrid)

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (10), a numeração oficial de seus jogadores para a temporada 2026/2027, e o grande destaque vai para a joia brasileira de 19 anos, Endrick. Que foi anunciado como novo camisa 9 do Real Madrid. Camisa essa já usada por lendas do futebol como Benzema, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Ronaldo Fenômeno e Di Stéfano.

De volta a Madrid após uma passagem brilhante pelo Lyon, o jogador revelado pelo Palmeiras voltou valorizado e contava ter um lugar assegurado no elenco para brigar por uma posição no ataque. Com o manto da equipe francesa foram 21 jogos, com 8 gols e 7 assistências. Desempenho essa que ajudou o garoto a jogar sua primeira copa do mundo mesmo com a pouca idade, sendo um dos jogadores mais novos a disputar a competição pela canarinho.

No entanto, com a chegada de José Mourinho, uma nova saída para um clube europeu não está descartada. O jornal esportivo As, informou que o atacante tem duas propostas. Os interessados dessa vez seriam Roma e Aston Villa, clubes que prometem minutagem ao garoto. Segundo o jornal inglês The Sun, ambas as equipes já formalizaram proposta ao Real Madrid.

Na nova definição dos números de camisa, a expectativa ficou em torno dos reforços que chegaram ao clube nesta janela de transferências. Marc Cucurella vai usar a 17. Denzel Dumfries vai ficar com a 24, enquanto Ibrahim Konaté terá a 16 às costas. Já o português Bernardo Silva herdará o número 20, enquanto Carlos Espí vestirá a 19. Contratação mais cara do clube, Yan Diomande vai entrar em campo com a 25.

Entre os medalhões, nada de mudanças para a temporada europeia que se inicia. O francês Mbappé continua ostentando a 10, enquanto Vini Jr será o camisa sete. No meio-campo, o inglês Bellingham continua com a camisa 5.

VEJA A NUMERAÇÃO DOS JOGADORES DO REAL MADRID

GOLEIROS:

1. Courtois

13. Lunin

DEFENSORES:

2. Asencio

3. E. Militão

4. Huijsen

12. Alexander-Arnold

16. Konaté

17. Cucurella

18. Á. Carreras

22. Rüdiger

23. F. Mendy

24. Dumfries

MEIO-CAMPISTAS:

5. Bellingham

6. Camavinga

8. Valverde

14. Tchouameni

15. Arda Güler

20. Bernardo

27. Thiago

ATACANTES:

7. Vini Jr.

9. Endrick

10. Mbappé

11. Rodrygo

19. C. Espí

21. Brahim

25. Yan Diomande

