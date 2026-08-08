João Pedro marca dois e comanda vitória do Chelsea sobre o Milan

Em Jacarta, na Indonésia, o centroavante foi fundamental na vitória do clube inglês, por 3 a 0

João Pedro, atacante do Chelsea (Chelsea FC/Reprodução)

O brasileiro João Pedro entrou em campo pelo Chelsea neste sábado (08) e marcou dois gols diante do Milan, em amistoso realizado no estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, na Indonésia, o centroavante foi fundamental na vitória do clube inglês, por 3 a 0. O equatoriano Moisés Caicedo fechou o placar com um golaço após cobrança de escanteio.

Em um ótimo momento na pré-temporada, o camisa 20 abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio. Na saída de bola do segundo tempo, ele marcou outra vez. O Chelsea armou um ataque fulminante e Pedro Neto cruzou na medida para o centroavante, que cabeceou firme para o fundo das redes.

O time inglês aumentou o placar quatro minutos mais tarde. Roméo Lavia cobrou o escanteio aberto, para a entrada da área, e encontrou Moisés Caicedo. O equatoriano pegou de primeira, sem deixar a bola cair, e anotou um golaço na Indonésia. Posteriormente, o meio-campista deu lugar no jogo para o brasileiro Estevão.

O técnico Xabi Alonso conseguiu a segunda vitória no comando do Chelsea nesta pré-temporada. Na estreia do comandante, a equipe venceu o Wanderers, da Austrália, por 6 a 4, com três gols de João Pedro. Nos jogos seguintes, o clube londrino foi derrotado por Tottenham e Juventus, respectivamente.

Na última temporada, João Pedro anotou 20 gols pelo Chelsea e era um dos nomes mais cotados para representar o Brasil na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Carlo Ancelotti preteriu o jogador na lista final. Até o momento, são cinco gols marcados em quatro partidas antes do início oficial da equipe.

O Chelsea ainda tem mais um amistoso antes da estreia na Premier League, que acontece no dia 24 de agosto, diante do Fulham, no Craven Cottage. O time enfrenta o Johor FC neste domingo (07). A tendência é que o espanhol Xabi Alonso utilize jogadores que não foram titulares diante do Milan.