Uruguai anuncia Diego Forlán como técnico após saída de Bielsa
A lenda uruguaia chega ao comando da Celeste depois de quase 5 anos sem treinar uma equipe
Publicado: 06/08/2026 às 11:56
Diego_Forlán_atuando_como_técnico (Reprodução/Internet)
Diego Forlán assumirá o posto de técnico da seleção principal do Uruguai e da categoria Sub-20, anunciou nesta quinta-feira (6) a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), menos de dois meses após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo sob o comando de Marcelo Bielsa.
Líder da geração que recolocou o Uruguai na elite do futebol, com um quarto lugar na Copa do Mundo da África do Sul-2010, o ex-atacante comandará a seleção nos amistosos de setembro, outubro e março, que devem marcar o início da reconstrução após o fracasso na América do Norte em 2026.
"Diego Forlán volta para casa" para assumir o "comando da Seleção Sub-20 e da Seleção Principal", afirma a nota divulgada pela AUF.
O acordo com o ex-jogador – Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2010 – foi concluído após semanas de negociação.
O contrato estabeleceria uma comissão técnica interina na seleção principal, mas com a porta aberta para prolongar o vínculo, afirmaram à AFP fontes da AUF há alguns dias.
O Uruguai fez uma péssima campanha na Copa do Mundo, com empates inesperados contra a Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2), além de uma derrota por 1 a 0 para a campeã Espanha.
Um apagado Federico Valverde no meio de campo, um Darwin Núñez sem peso no ataque e um errático Fernando Muslera no gol foram algumas apostas do excêntrico treinador argentino. A campanha será lembrada como uma das mais fracas da seleção bicampeã mundial (1930 e 1950).
A escolha de Forlán gera, ao mesmo tempo, incerteza e expectativa em uma torcida que idolatra a carreira do ex-atacante, mas que tem poucas referências para entender seu perfil como treinador.
Forlán pendurou as chuteiras aos 40 anos, em 2019, e estreou como técnico na temporada de 2020 pelo Peñarol. Depois de apenas 11 partidas, ele deixou o cargo devido aos resultados ruins.
Sua outra experiência como técnico aconteceu em 2021, quando comandou por 12 partidas o Atenas de San Carlos, na segunda divisão do futebol uruguaio.