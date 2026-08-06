Real Madrid anuncia contratação do atacante marfinense Yan Diomandé
Badalado jovem jogador disputou a Copa do Mundo de 2026 e estava no RB Leipzig, da Alemanha
Publicado: 06/08/2026 às 13:28
Yan Diomande, novo jogador do Real Madrid (Reprodução/RMCF)
O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do atacante marfinense Yan Diomandé, de 19 anos.
"Real Madrid e RB Leipzig chegaram a um acordo para a transferência de Yan Diomandé, que fica vinculado ao nosso clube pelas próximas sete temporadas, até 30 de junho de 2033", escreveu a diretoria merengue em comunicado, sem citar os valores da operação.
Segundo a imprensa espanhola, o acordo teria sido fechado em 140 milhões de euros, o que faria de Diomandé o jogador mais caro da história do Real Madrid e do continente africano, muito à frente de seu companheiro de seleção marfinense Bryan Mbeumo, do Manchester United.
O jovem atacante, que chegou ao Leipzig em 2025, depois de uma passagem pelo Leganés, da Espanha, explodiu na temporada passada com 12 gols e oito assistências e foi eleito o jogador revelação do Campeonato Alemão.
???? Bienvenido, Diomande ???? pic.twitter.com/FJhjPathEC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
Capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, Diomandé era um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, após suas atuações por seu clube e pela Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026.
No final de junho, uma fonte próxima explicou à AFP que o Paris Saint-Germain tentou sua contratação, mas de acordo com diversos veículos de imprensa, o clube francês interrompeu as negociações com o Leipzig devido ao valor da transferência e às exigências salariais elevadas.
Diomandé é o sexto reforço do Real Madrid desde a abertura da janela de transferências, depois das chegadas do meio-campista português Bernardo Silva, do lateral espanhol Marc Cucurella, do zagueiro francês Ibrahima Konaté, do lateral holandês Denzel Dumfries e do atacante espanhol Carlos Espí.
Em teoria, ele chega para atuar na ponta direita do ataque ao lado de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.
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