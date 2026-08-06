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Internacional
MERCADO

Real Madrid anuncia contratação do atacante marfinense Yan Diomandé

Badalado jovem jogador disputou a Copa do Mundo de 2026 e estava no RB Leipzig, da Alemanha

AFP

Publicado: 06/08/2026 às 13:28

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Yan Diomande, novo jogador do Real Madrid /Reprodução/RMCF

Yan Diomande, novo jogador do Real Madrid (Reprodução/RMCF)

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do atacante marfinense Yan Diomandé, de 19 anos.

"Real Madrid e RB Leipzig chegaram a um acordo para a transferência de Yan Diomandé, que fica vinculado ao nosso clube pelas próximas sete temporadas, até 30 de junho de 2033", escreveu a diretoria merengue em comunicado, sem citar os valores da operação.

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Segundo a imprensa espanhola, o acordo teria sido fechado em 140 milhões de euros, o que faria de Diomandé o jogador mais caro da história do Real Madrid e do continente africano, muito à frente de seu companheiro de seleção marfinense Bryan Mbeumo, do Manchester United.

O jovem atacante, que chegou ao Leipzig em 2025, depois de uma passagem pelo Leganés, da Espanha, explodiu na temporada passada com 12 gols e oito assistências e foi eleito o jogador revelação do Campeonato Alemão.

Capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, Diomandé era um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, após suas atuações por seu clube e pela Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026.

No final de junho, uma fonte próxima explicou à AFP que o Paris Saint-Germain tentou sua contratação, mas de acordo com diversos veículos de imprensa, o clube francês interrompeu as negociações com o Leipzig devido ao valor da transferência e às exigências salariais elevadas.

Diomandé é o sexto reforço do Real Madrid desde a abertura da janela de transferências, depois das chegadas do meio-campista português Bernardo Silva, do lateral espanhol Marc Cucurella, do zagueiro francês Ibrahima Konaté, do lateral holandês Denzel Dumfries e do atacante espanhol Carlos Espí.

Em teoria, ele chega para atuar na ponta direita do ataque ao lado de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

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