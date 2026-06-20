Ex-Real Madrid e seleção argentina, Fernando Gago passa procedimento cardiovascular
Fernando Gago permanece internado, mas se recupera bem
Publicado: 20/06/2026 às 18:35
Fernando Gago, técnico da Universidad de Chile (Divulgação/Universidad de Chile)
O argentino Fernando Gago passou por um procedimento cirúrgico após sofrer um problema cardiovascular na última quinta-feira (18). Aos 40 anos, o ex-volante de Real Madrid-ESP e Boca Juniors-ARG está treinando o Universidad de Chile e se sentiu mal justamente após uma partida do Campeonato Chileno.
A TNT Sports do Chile informou que o ex-jogador apresentava dores antes do confronto e preferiu não buscar atendimento médico imediato. Ele permaneceu à frente da equipe e trabalhou normalmente durante o embate. Até mesmo após o encerramento da partida, Fernando Gago participou da entrevista coletiva.
Sem classificação na Copa do Mundo, as competições continuam normalmente no Chile. Para o próximo compromisso, contra o Santiago Wanderers, pela copa nacional, a equipe deve ser comandada pelo auxiliar técnico Fabricio Coloccini, que também teve carreira como jogador, inclusive jogando o mundial de 2006
Fernando Gago foi anunciado como técnico da Universidad de Chile em março deste ano e comandou a equipe em dez oportunidades, com cinco vitórias e quatro derrotas. Fora das quatro linhas desde 2021, ele já comandou Aldosivi-ARG, Racing-ARG, Chivas-MEX, Boca Juniors-ARG e Necaxa-MEX.