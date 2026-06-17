Bernardo Silva se junta ao novo Real Madrid de Mourinho

Com o fim do contrato com o Manchester City, o meio-campista de 31 anos jogará no Real Madrid nas duas próximas temporadas

Bernardo Silva, ex-jogador do Manchester City (CHANDAN KHANNA / AFP)

O Real Madrid, que busca um novo impulso após uma temporada para ser esquecida, anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do português Bernardo Silva até 2028.

Com o fim do contrato com o Manchester City, onde venceu 19 títulos desde sua chegada em 2017, incluindo a primeira Liga dos Campeões do clube inglês (2022/23), o meio-campista de 31 anos jogará no Real Madrid nas duas próximas temporadas.

Sob o comando de Pep Guardiola, Silva disputou 459 partidas pelos 'Citizens' e marcou 76 gols. Entre suas conquistas, destacam-se os quatro Campeonatos Ingleses consecutivos (2021-2024), a tríplice coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions em 2023) e os quatro títulos nacionais conquistados na temporada 2018/19 (Supercopa da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Premier League).

Revelado pelo Benfica, jogou no Monaco entre 2014 e 2017, conquistando a Ligue 1 em 2017 ao lado de um então muito jovem Kylian Mbappé, hoje estrela consolidada no Real Madrid.

Silva é uma das contratações com as quais o clube merengue busca retomar suas conquistas, após duas temporadas sem qualquer título. Também foram anunciados esta semana o treinador português José Mourinho e o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella.

Espera-se ainda que o Real Madrid anuncie a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté.

Por enquanto, Silva está na América do Norte com a seleção de Portugal para disputar sua terceira Copa do Mundo.



- Interesse do Barcelona -

A chegada a Madri representa uma nova rotina no futebol espanhol, após passar a última década na intensa Premier League, da qual se despediu no mês passado, emocionado diante do público do Etihad Stadium.

Sua saída do Manchester City havia sido anunciada em meados de abril e, então, os 'Citizens' destacaram sua "contribuição incalculável" e que ele havia se tornado "um dos jogadores mais queridos da história" do clube.

Nos últimos meses, o nome de Bernardo Silva também havia surgido como possível reforço do Barcelona, que, segundo a imprensa catalã, estava muito interessado em sua contratação.

Segundo o jornal Sport, o jogador chegou a viajar a Barcelona e se reunir com advogados e especialistas em direito tributário para analisar como seria seu eventual novo contrato, que acabou não se concretizando.

A imprensa espanhola também especulou sobre um interesse do Atlético de Madrid, mas, por fim, Silva optou por ficar sob o comando de Mourinho no Santiago Bernabéu.



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