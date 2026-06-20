Aos 46 anos, Ronaldinho retorna ao futebol para jogar na 3ª divisão italiana

Campeão do mundo pela Seleção em 2002, o jogador disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, com a camisa do Fluminense

Ronaldinho Gaúcho, pentacampeão do mundo com o Brasil (JEWEL SAMAD / AFP)

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho voltará ao futebol para jogar pelo Ravenna, da terceira divisão italiana, informou à AFP neste sábado (20) uma fonte próxima ao craque, confirmando informações do jornal La Gazzetta dello Sport.

O principal jornal esportivo da Itália publicou que Ronaldinho, que está atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, será apresentado oficialmente como jogador do Ravenna durante um evento em Miami no dia 23 de junho.

Em declarações ao La Gazzetta, o vencedor da Bola de Ouro de 2005 afirmou estar "ansioso para voltar a dançar com a bola e escrever um novo capítulo na história com Ignazio Cipriani [proprietário ítalo-americano do Ravenna] e toda sua família".

"O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim e quero trazer esse mesmo espírito para o Ravenna", acrescentou R10.

Campeão do mundo pela Seleção em 2002, Ronaldinho disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, com a camisa do Fluminense.

Questionado pela imprensa italiana neste sábado, o vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, frustrou as esperanças daqueles que esperavam ver Ronaldinho jogar toda a temporada da Serie C e sugeriu que a contratação foi uma jogada de marketing.

"Ele é um jogador mágico e terá seu contrato; é uma grande conquista para nós. Vai jogar aos 46 anos? Depende, mas digamos que ele terá seu contrato", disse o dirigente à agência LaPresse.

"Ele vai jogar? Isso ainda vamos ver, não podemos descartar a possibilidade. Um campeão como ele está em uma categoria superior e não tem idade", acrescentou Braida em declarações divulgadas pela agência Ansa.

O Ravenna tem como principal objetivo na próxima temporada retornar à Serie B italiana, que não disputa desde 2008.

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