Sorteio: Conmebol define confrontos das oitavas da Sul-Americana; veja os jogos
Sul-Americana: São Paulo pode pegar Grêmio nas oitavas e Santos joga com equatoriano se avançar
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 29/05/2026 às 13:03
Taça da Copa Sul-Americana (Divulgação/Sul-Americana)
A Conmebol definiu nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times de melhor classificação avançaram direto, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros da Libertadores. Os duelos foram conhecidos por meio de sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.
Os playoffs serão disputados após a pausa para a Copa do Mundo, com os jogos de ida entre 21 e 23 de julho e os de volta entre 28 e 30 do mesmo mês. Já as oitavas de final estão marcadas para ocorrer entre 11 e 13 de agosto, nos confrontos de ida, e entre 18 e 20 de agosto, nos duelos de volta.
A final será disputada em jogo único e está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
A Conmebol dividiu os times em dois potes. No primeiro, estavam as equipes que avançaram às oitavas diretamente às oitavas. No segundo, foram colocados os confrontos dos playoffs.
Além da possibilidade de fazer um duelo com um brasileiro já nas oitavas, o São Paulo não terá caminho fácil se avançar na Sul-Americana. A equipe tricolor pode pegar nas quartas de final o Boca Juniors e River Plate ou Vasco em uma eventual semifinal
Já o Santos pode enfrentar o Atlético-MG ou Red Bull Bragantino nas quartas. Na semifinal, o time de Neymar pode ter pela frente o Botafogo, dono da melhor campanha na primeira fase e que aguarda o vencedor de Cienciano e o atual campeão Lanús.
???? ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026
CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA:
Recoleta (PAR) x Vencedor de O'Higgins x Boca Juniors
Atlético-MG x Vencedor de Red Bull Bragantino x Sporting Cristal
Botafogo x Vencedor de Lanús x Cienciano
Olimpia x Vencedor de Independiente Medellín x Vasco
River Plate x Vencedor de Santa Fe x Caracas
Montevideo City Torque x Vencedor de Nacional x Tigre
Maracá (EQU) x Vencedor de Universidad Central (VEN) x Santos
São Paulo x Vencedor de Bolívar x Grêmio