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Sorteio das oitavas da Libertadores 2026: veja horário, onde assistir e os potes dos brasileiros

Veja onde assistir ao vivo o sorteio da Libertadores e possíveis adversários dos brasileiros nas oitavas

Igor Fonseca

Publicado: 29/05/2026 às 10:43

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Sorteio das oitavas da Libertadores 2026: que horas começa, onde assistir e os potes dos brasileiros/Foto: Divulgação/Conmebol

Sorteio das oitavas da Libertadores 2026: que horas começa, onde assistir e os potes dos brasileiros (Foto: Divulgação/Conmebol)

A Conmebol sorteia, nesta sexta-feira (29), os confrontos das oitavas de final da Libertadores com definição dos adversários dos clubes brasileiros Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Veja onde assistir ao vivo, horário e possíveis confrontos. 

Veja o horário do sorteio da Libertadores 2026

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores está marcado para as 12h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao sorteio da Libertadores

O evento tem transmissão da ESPN e da GETV pelo YouTube, de graça e online.

Possíveis adversários dos brasileiros na Libertadores

A divisão dos potes é a única restrição dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, times do Pote 1 podem enfrentar qualquer equipe do Pote 2, independentemente do país ou do grupo do qual participaram na fase anterior.

Assim, a vantagem dos times do Pote 1, que se classificaram em primeiro nos respectivos grupos, é decidir a classificação com o segundo jogo em casa. Como não há travas geográficas, existe a chance real de clássicos brasileiros logo nesta fase, como Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians. Confira os potes: 

  • Pote 1
  • Cerro Porteño (Paraguai)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Corinthians (Brasil)
  • Flamengo (Brasil)
  • Independiente Del Valle (Equador)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • LDU (Equador)
  • Universidad Católica (Chile)
  • Pote 2
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Estudiantes (Argentina)
  • Fluminense (Brasil)
  • Mirassol (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Tolima (Colômbia)
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