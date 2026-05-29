Sorteio das oitavas da Libertadores 2026: veja horário, onde assistir e os potes dos brasileiros
Veja onde assistir ao vivo o sorteio da Libertadores e possíveis adversários dos brasileiros nas oitavas
Publicado: 29/05/2026 às 10:43
Sorteio das oitavas da Libertadores 2026: que horas começa, onde assistir e os potes dos brasileiros (Foto: Divulgação/Conmebol)
A Conmebol sorteia, nesta sexta-feira (29), os confrontos das oitavas de final da Libertadores com definição dos adversários dos clubes brasileiros Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Veja onde assistir ao vivo, horário e possíveis confrontos.
Veja o horário do sorteio da Libertadores 2026
O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores está marcado para as 12h00 (horário de Brasília).
Onde assistir ao sorteio da Libertadores
O evento tem transmissão da ESPN e da GETV pelo YouTube, de graça e online.
Possíveis adversários dos brasileiros na Libertadores
A divisão dos potes é a única restrição dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, times do Pote 1 podem enfrentar qualquer equipe do Pote 2, independentemente do país ou do grupo do qual participaram na fase anterior.
Assim, a vantagem dos times do Pote 1, que se classificaram em primeiro nos respectivos grupos, é decidir a classificação com o segundo jogo em casa. Como não há travas geográficas, existe a chance real de clássicos brasileiros logo nesta fase, como Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians. Confira os potes:
- Pote 1
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Corinthians (Brasil)
- Flamengo (Brasil)
- Independiente Del Valle (Equador)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- LDU (Equador)
- Universidad Católica (Chile)
- Pote 2
- Cruzeiro (Brasil)
- Estudiantes (Argentina)
- Fluminense (Brasil)
- Mirassol (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Platense (Argentina)
- Rosario Central (Argentina)
- Tolima (Colômbia)