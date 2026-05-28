Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Felipe Luis ( Rafael Vieira)

Filipe Luís é o novo técnico do Monaco, da França. Segundo o jornal L’Équipe, o técnico brasileiro de 40 anos chegou a um acordo com o clube francês nesta quinta-feira, 28, para assumir a equipe após a Copa do Mundo, quando inicia a temporada 2026/27

De acordo com a publicação, a negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco. Filipe Luís assume a vaga que era do técnico Sébastien Pocognoli. A equipe terminou a Ligue 1 em sétimo lugar e vai disputar a fase qualificatória da Conference League.

Demitido do Flamengo em março, Filipe Luís chegou a ser especulado no Chelsea, da Inglaterra, e, recentemente, foi colocado como um dos favoritos a assumir o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

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Após passagem bem sucedida pelas categorias de base do Flamengo, Filipe Luís assumiu o comando do time principal no fim de 2024, ano em que levou o time rubro-negro ao título da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, o treinador foi fundamental nas conquistas da Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supercopa Rei, além do vice-campeonato da Copa Intercontinental diante do PSG.

Filipe Luís acabou demitido após perder os títulos da Supercopa Rei, para o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, para o Lanús A diretoria escolheu para o cargo o português Leonardo Jardim, recém saído Cruzeiro e que, anteriormente, despontou na Europa treinando justamente o Mônaco, que contava com Kylian Mbappé à época.