Crystal Palace bate Rayo Vallecano na final da Conference League e celebra o 1º título europeu

Crystal Palace, campeão da Conference League (TOBIAS SCHWARZ / AFP)

O Crystal Palace tomou gosto por conquistas e celebrou, nesta quarta-feira, seu maior título em impressionantes 165 anos de existência ao desbancar o Rayo Vallecano, por 1 a 0, em Leipzig, e ganhar a Conference League. A equipe inglesa vinha de duas taças importantes na temporada passada.

É o primeiro título europeu do Crystal Palace, que em 2025 havia celebrado sua maior coquista até então ao desbancar o forte Manchester City na final da Copa da Inglaterra, com 1 a 0. O time fundado em 1861 em Londres ainda comemorou a Supercopa da Inglaterra ao desbancar o Liverpool nos pênaltis.

Dona de liga muito forte e com equipes milionários, a Inglaterra pode conquistar tudo na Europa em quesito de clubes. O Aston Villa já havia erguido o troféu da Europa League, dias atrás, o Crystal Palace fez festa nesta quarta-feira e ainda tem o Arsenal na decisão da Champions League no sábado, diante do atual campeão Paris Saint-Germain.

COMEÇO EQUILIBRADO E RAYO VALLECANO MELHOR

As equipes entraram em campo na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, em busca do primeiro título europeu de suas histórias. Os técnicos Oliver Glasner, do clube inglês, e Iñigo Pérez, dos espanhóis, prometiam um jogo ofensivo pela cobiçada taça.

O jogo começou em um campo esfumaçado por causa da linda festa com fogos, artifícios e sinalizadores nas arquibancadas. Com casa cheia, as torcidas inglesa e espanhola faziam enorme barulho e travavam belo espetáculo fora de campo para incentivar seus ídolos.

O Crystal Palace confiava em sua dupla ofensiva formada pelo grandalhão Mateta e o ligeiro Sarr, enquanto a esperança do Rayo Vallecano estava no centroavante brasileiro Alemão, com passagem pelo Internacional. Os ingleses se portaram como favoritos e tiveram mais as ações no começo, com os espanhóis armados para contra-atacarem.

Diante de fortes marcações, os cruzamentos às áreas deram o tom na primeira etapa, mas com defesas se sobressaindo e goleiros pouco trabalhando. A primeira grande oportunidade do jogo foi com Alemão recebendo o cruzamento e desviando de primeira, para fora. Unai López ainda assustou com batida de fora da área, com o Rayo Vallecano um pouco melhor nos primeiros 45 minutos. Apenas nos acréscimos que o Palace assustou, em cabeçada errada de Mitchell.

VOLTA DO INTERVALO EM ALTA E GOL DO CRYSTAL PALACE

Os ingleses voltaram melhor para a etapa final e buscando o gol em enorme pressão. Logo aos cinco minutos, Wharton soltou uma bomba de longe, Battalla espalmou e a bola sobrou para Mateta fazer 1 a 0 em toque sutil de canhota.

O cenário do jogo, favorável aos espanhóis na etapa inicial, se transformou após o intervalo. O Rayo Vallecano se surpreendeu com o maior ímpeto do Palace. O rival inglês voltou mais ligado e chegando bem na frente a todo momento. Em lance impressionante, a cobrança da trave bateu na trave duas vezes e Mateta novamente parou no posto na volta - o centroavante ainda parou em milagre do goleiro a seguir.

O sufoco não resultou em novo gol, que traria alívio na decisão, mas os ingleses souberam se defender bem. O relógio passou rápido, o goleiro Henderson quase não foi exigido pelo remodelado ataque espanhol, com cinco mudanças e somente a manutenção de Alemão, e o torcedor e os jogadores do Crystal Palace fizeram linda festa ao apito final.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.