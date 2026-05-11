Técnico de Curaçao pede demissão a um mês do início da Copa do Mundo

Para o lugar dele, segundo o site holandês Voetbal International, quem deve assumir a posição é Dick Advocaat

Técnico Fred Rutten (Divulgação/Curaçao National Football Team)

A exato um mês do início da Copa do Mundo, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira mudanças no comando da equipe que fará sua estreia em Mundiais. O técnico holandês Fred Rutten, que assumiu o time em março, se desligou do cargo. Para o lugar dele, segundo o site holandês Voetbal International, quem deve assumir a posição é um velho conhecido da Federação de Futebol de Curaçao: Dick Advocaat, o treinador responsável por conseguir a inédita classificação.

Em fevereiro deste ano, Rutten assumiu a seleção curaçauense após Advocaat pedir demissão para ajudar a cuidar de sua filha, que estava doente. Advocaat havia assumido a equipe em janeiro de 2024 e foi um dos grandes responsáveis pela campanha histórica nas Eliminatórias da Concacaf. Em 19 jogos oficiais, Curaçao venceu um grupo com a favorita Jamaica e se classificou para a Copa do Mundo. Com a melhora da saúde de sua filha, o nome de Advocaat voltou a ganhar força entre os jogadores e patrocinadores, segundo o site holandês.

"Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da equipe técnica. É por isso que renunciar é a decisão certa. O tempo está apertado e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas se desenrolaram, mas desejo o melhor a todos", disse Fred Rutten em sua despedida.

Caso a volta de Advocaat se confirme, o treinador de 78 anos será o mais velho a comandar uma seleção na história das Copas. O dono deste recorde é o alemão Otto Rehhagel, que aos 72 anos dirigiu a seleção da Grécia na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Com 156 mil habitantes e 444km², Curaçao é o menor país a disputar uma Copa do Mundo. A estreia da seleção caribenha no Mundial será contra a Alemanha no dia 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo E.