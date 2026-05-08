A um mês da Copa, canadense Alphonso Davies ficará afastado por 'várias semanas', diz Bayern

O jogador se lesionou na quarta-feira (5) durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain

Alphonso Davies, jogador canadense do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)

O lateral-direito canadense Alphonso Davies sofreu uma lesão muscular que o deixará afastado dos gramados por "várias semanas", anunciou o Bayern de Munique nesta sexta-feira (8), a pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo na América do Norte.

O jogador se lesionou na quarta-feira durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que terminou com a eliminação do clube alemão por um placar agregado de 6 a 5.

Davies, de 25 anos, sofreu "uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda", informou o clube. Ele ficará "fora por várias semanas", o que significa que sua temporada com o Bayern está praticamente encerrada, e agora ele enfrenta uma corrida contra o tempo para estar em forma para a Copa do Mundo, evento em que o Canadá é um dos países-sede, juntamente com México e Estados Unidos (de 11 de junho a 19 de julho).

A estreia do Canadá está marcada para o dia 12 de junho, em Toronto, contra a Bósnia e Herzegovina.

Davies disputou pouco mais de vinte partidas nesta temporada. Ele voltou em outubro depois de oito meses afastado devido a uma lesão no joelho mas emendou uma série de lesões musculares.



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