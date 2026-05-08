Shopping recebe exposição gratuita com camisas históricas de Copas do Mundo
A exposição traz ao público uma seleção especial com 47 mantos que ajudam a contar décadas de paixão
Publicado: 08/05/2026 às 10:44
Camisas da Copa do Mundo (Divulgação)
O Shopping Guararapes será palco, entre os dias 8 de maio e 6 de junho, de uma experiência para apaixonados por futebol, história e cultura esportiva. Em clima de Copa do Mundo, o shopping recebe a exposição “Apaixonados por Futebol”, reunindo 47 camisas de seleções de diferentes países, de importantes campeonatos internacionais, incluindo Copas que marcaram gerações.
Parte de um acervo de quase 3 mil peças pertencentes ao colecionador Durval Lima, a exposição traz ao público uma seleção especial com 47 mantos que ajudam a contar décadas de paixão, conquistas e memória esportiva.
“Essa coleção nasceu de forma muito espontânea, quando ganhei minha primeira camisa, em 1980, e com o tempo se transformou em uma paixão pela preservação da história do futebol. Hoje, minha maior alegria é proporcionar às pessoas a emoção de rever seus ídolos, suas lembranças e momentos inesquecíveis por meio dessas peças”, destaca Durval Lima.
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Com entrada gratuita, “Apaixonados por Futebol”, promete atrair visitantes de todas as idades, unindo esporte, memória, entretenimento e emoção em uma programação que celebra o futebol como patrimônio cultural global.
SERVIÇO
Exposição “Apaixonados por Futebol”
Data: 8 de maio a 6 de junho de 2026
Local: Shopping Guararapes – No corredor do Cinema
Entrada gratuita
Horário: Conforme funcionamento do shopping