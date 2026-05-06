Bayern de Munique x PSG ao vivo: onde assistir, escalações e horário da Champions League
Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário de Bayern de Munique x PSG na Liga dos Campeões
Publicado: 06/05/2026 às 10:10
Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo na semifinal da Liga dos Campeões. (Fotos: INA FASSBENDER | ALAIN JOCARD / AFP)
Bayern de Munique e PSG se enfrentam, nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário do confronto.
Com vitória do PSG na partida de ida por 5x4, o Bayern de Munique corre atrás do placar para tentar avançar à final, em Budapeste, na Hungria.
Horário de Bayern de Munique x PSG
A partida começa às 16h00 (horário de Brasília)
Onde assistir Bayern de Munique x PSG ao vivo
O jogo tem transmissão exclusiva dos canais da Warner Bros. Confira como assistir ao confronto:
- Online: Streaming da HBO Max via assinatura;
- TV Fechada: TNT Sports.
- Arsenal supera Atlético de Madrid e vai à final da Champions em busca do inédito título
- Fifa convida federação iraniana a Zurique para 'preparar' Copa do Mundo
- Vini Jr anota 20 gols no Real pela 5ª temporada seguida e se iguala a lendas como CR7 e Puskas
- Emprego dos sonhos? TV dos EUA anuncia vaga para ver todos os jogos da Copa por R$ 247 mil
- O novo capítulo de um 'caso antigo': Brasil estreia na Copa com Ancelotti enquanto a Itália assiste de casa
- Última Copa de Messi? Veja como o camisa 10 chega para o torneio em 2026
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Como chega o Bayern de Munique
Após confronto eletrizante na partida de ida, com nove gols, o Bayern tenta a virada para cima do PSG.
O clube alemão chegou a estar três gols atrás no placar em Paris, mas buscou e diminuiu a diferença com gols de Upamecano e Luis Díaz.
Para o jogo desta quarta, o time de Vincent Kompany precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir vaga na final. Se ganhar com apenas um gol, a partida vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis.
Dessa forma, esta deve ser a equipe inicial de Kompany: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.
Como chega o PSG
O clube parisiense precisa de um empate para conseguir alcançar sua segunda final da Liga dos Campeões seguida e ir em busca do bicampeonato da competição.
O time chegou a ter uma larga vantagem no placar, mas acabou deixando o confronto vivo. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique tem leve vantagem para o jogo da volta.
Para o jogo, este deve ser o time titular do PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doué, Dembele, Kvaratskhelia.