Bayern de Munique x PSG ao vivo: onde assistir, escalações e horário da Champions League

Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário de Bayern de Munique x PSG na Liga dos Campeões

Onde assistir PSG x Bayern de Munique ao vivo na semifinal da Liga dos Campeões. (Fotos: INA FASSBENDER | ALAIN JOCARD / AFP)

Bayern de Munique e PSG se enfrentam, nesta quarta-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir ao vivo, escalações e horário do confronto.

Com vitória do PSG na partida de ida por 5x4, o Bayern de Munique corre atrás do placar para tentar avançar à final, em Budapeste, na Hungria.

Horário de Bayern de Munique x PSG

A partida começa às 16h00 (horário de Brasília)

Onde assistir Bayern de Munique x PSG ao vivo

O jogo tem transmissão exclusiva dos canais da Warner Bros. Confira como assistir ao confronto:



Online: Streaming da HBO Max via assinatura;

Streaming da HBO Max via assinatura; TV Fechada: TNT Sports.

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Como chega o Bayern de Munique

Após confronto eletrizante na partida de ida, com nove gols, o Bayern tenta a virada para cima do PSG.

O clube alemão chegou a estar três gols atrás no placar em Paris, mas buscou e diminuiu a diferença com gols de Upamecano e Luis Díaz.

Para o jogo desta quarta, o time de Vincent Kompany precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir vaga na final. Se ganhar com apenas um gol, a partida vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Dessa forma, esta deve ser a equipe inicial de Kompany: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

Como chega o PSG

O clube parisiense precisa de um empate para conseguir alcançar sua segunda final da Liga dos Campeões seguida e ir em busca do bicampeonato da competição.

O time chegou a ter uma larga vantagem no placar, mas acabou deixando o confronto vivo. Ainda assim, a equipe de Luis Enrique tem leve vantagem para o jogo da volta.

Para o jogo, este deve ser o time titular do PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doué, Dembele, Kvaratskhelia.