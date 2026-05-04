Chelsea perde em casa para Nottingham Forest e segue em queda livre no Inglês

Nos acréscimos, o brasileiro João Pedro marcou um golaço de voleio, mas não evitou a derrota dos 'Blues' por 3 a 1

João Pedro, atacante do Chelsea (ADRIAN DENNIS / AFP)

O Chelsea perdeu para o Nottingham Forest por 3 a 1 nesta segunda-feira (4), em Stamford Bridge, e sofreu sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Inglês, algo que não acontecia desde novembro de 1993.

O resultado também acaba com as esperanças dos 'Blues' de se classificarem para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

A equipe ocupa a nona colocação com 48 pontos, dez a menos que o Aston Villa, que fecha o Top 5, faltando três rodadas para o fim do campeonato.

Mas o time londrino ainda tem chances de encerrar a temporada com um título, na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no dia 16 de maio.

Por sua vez, o Forest (16º, 42 pts) dá um grande passo na luta pela permanência na elite ao abrir seis pontos de vantagem sobre o West Ham (18º, 36 pts), primeiro time da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, os 'Blues' já perdiam por 2 a 0 com 15 minutos de bola rolando, depois que Taiwo Awoniyi (2') e o brasileiro Igor Jesus (15' de pênalti) marcaram para os visitantes.

O Chelsea ainda foi para intervalo sem conseguir descontar na cobrança de pênalti de Cole Palmer, que o goleiro Matz Sels defendeu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+10).

Na segunda etapa, Awoniyi (52') fez o terceiro do Forest, que agora pode voltar as atenções para o jogo de volta da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa (vitória por 1 a 0 na ida), na próxima quinta-feira.

Nos acréscimos (90'+3), o brasileiro João Pedro marcou um golaço de voleio e diminuiu para o Chelsea, que nas últimas três rodadas vai enfrentar Liverpool, Tottenham e Sunderland.

O jogo em Stamford Bridge também foi marcado por choques de cabeça entre jogadores.

No final do primeiro tempo, o jovem meia do Chelsea Jesse Derry, de 18 anos, ficou desacordado depois de uma disputa de bola pelo alto com o lateral-direito Zach Abbot.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos para Derry receber atendimento médico, e os dois jogadores tiveram que ser substituídos.

No segundo tempo, foi a vez do meia do Forest Morgan Gibbs-White se chocar com o goleiro Robert Sánchez. Os dois sofreram cortes na cabeça e também tiveram que abandonar a partida.

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--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 1º de maio

Leeds - Burnley 3 - 1

Sábado, 2 de maio

Newcastle - Brighton 3 - 1

Brentford - West Ham 3 - 0

Wolverhampton - Sunderland 1 - 1

Arsenal - Fulham 3 - 0

Domingo, 3 de maio

Bournemouth - Crystal Palace 3 - 0

Manchester United - Liverpool 3 - 2

Aston Villa - Tottenham 1 - 2

Segunda-feira, 4 de maio

Chelsea - Nottingham 1 - 3

(16h00) Everton - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 76 35 23 7 5 67 26 41

2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

3. Manchester United 64 35 18 10 7 63 48 15

4. Liverpool 58 35 17 7 11 59 47 12

5. Aston Villa 58 35 17 7 11 48 44 4

6. Bournemouth 52 35 12 16 7 55 52 3

7. Brentford 51 35 14 9 12 52 46 6

8. Brighton 50 35 13 11 11 49 42 7

9. Chelsea 48 35 13 9 13 54 48 6

10. Fulham 48 35 14 6 15 44 49 -5

11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0

12. Sunderland 47 35 12 11 12 37 46 -9

13. Newcastle 45 35 13 6 16 49 51 -2

14. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

15. Crystal Palace 43 34 11 10 13 36 42 -6

16. Nottingham 42 35 11 9 15 44 46 -2

17. Tottenham 37 35 9 10 16 45 54 -9

18. West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19

19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36

20. Wolverhampton 18 35 3 9 23 25 63 -38