PSG x Liverpool ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League
Confira onde assistir PSG x Liverpool ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo da Champions League
Publicado: 08/04/2026 às 12:16
PSG x Liverpool ao vivo: veja onde assistir e horário do jogo da Champions League. (Fotos: FRANCK FIFE / AFP | Reprodução/Instagram )
PSG e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela partida de ida das quartas de final da Champions League, no Parc des Princes, em Paris. Veja onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto.
O jogo de volta é realizado em Anfield, na Inglaterra, na próxima terça-feira (14). Quem avançar de Liverpool e PSG enfrenta o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern na semifinal da Liga dos Campeões.
Horário de PSG x Liverpool
Devido à mudança de horário de verão europeu, o jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo de PSG x Liverpool
Este confronto tem transmissão exclusiva da TNT Sports e será disponibilizado apenas via streaming. Confira onde assistir ao vivo PSG x Liverpool:
- Streaming: HBO Max (requer assinatura);
- Streaming: Prime Video (requer assinatura do pacote HBO Max).
Como chega o PSG e provável escalação
Com quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês, o time de Luis Henrique tenta o bicampeonato na Liga dos Campeões.
Após vencer e convencer no confronto contra o Chelsea com um placar agregado de 8x2, o time parisiense busca manter o sucesso recente contra os ingleses.
Na campanha vitoriosa da temporada passada, o PSG chegou à final passando por Liverpool (oitavas de final), Aston Villa (quartas) e Arsenal (semifinal).
Após decisão da Ligue 1, o PSG teve partida adiada contra o Lens (2º colocado do Campeonato Francês) - que aconteceria no próximo sábado (11).
O time tem, assim, mais tempo para se preparar para o confronto e utilizar força máxima contra o Liverpool.
- Veja a provável escalação do PSG: M. Safonov; A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho e N. Mendes; W. Zaïre-Emery, Vitinha e J. Neves; D. Doué, O. Dembélé e K. Kvaratskhelia.
Como chega o Liverpool e provável escalação
Com má fase na temporada, amargando a 5ª colocação no Campeonato Inglês e a eliminação com goleada sofrida para o Manchester City no último sábado (4) pela Copa da Inglaterra, o Liverpool de Arne Slot busca uma revanche contra o PSG e deposita todas as fichas na Champions League para conseguir um título.
A notícia boa para os Reds é que - com a vitória do Arsenal por 1x0 sobre o Sporting nessa terça-feira (7) - a Inglaterra garantiu mais um lugar para a Liga dos Campeões da temporada 2026/27, totalizando cinco vagas.
O Liverpool entraria justamente neste espaço, mas, com 7 rodadas restantes do campeonato, os Reds têm apenas um ponto de vantagem sobre o Chelsea e estão a cinco pontos do 4º colocado, Aston Villa.
Dessa forma, Arne Slot não deve poupar e utilizará força máxima jogando fora de casa nesta quarta.
- Confira como fica a provável escalação do Liverpool: G. Mamardashvili; J. Frimpong, I. Konaté, V. van Dijk e M. Kerkez; R. Gravenberch, A. Mac Allister e D. Szoboszlai; M. Salah, F. Wirtz e H. Ekitiké.