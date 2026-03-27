O que disse técnico da Argentina sobre Messi e as chances de jogar a Copa do Mundo

Lionel Messi, atacante da Argentina (Reprodução)

Às vésperas de mais uma Data Fifa, o técnico Lionel Scaloni falou sobre a situação de Lionel Messi na seleção argentina e evitou garantir a participação do craque na Copa do Mundo de 2026. O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 no próximo Mundial.

Durante entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, o treinador foi direto ao abordar o assunto. "Ele vai jogar os dois amistosos, mas ainda não sabemos por quanto tempo nem se começará entre os titulares. É uma chance de vê-lo em ação e aproveitar sua presença. Sobre a Copa do Mundo, claro que, mas essa decisão cabe a ele.", disse.

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Scaloni também comentou sobre a organização da seleção neste período de amistosos. Segundo o treinador, a Argentina enfrentou dificuldades para estruturar a agenda de jogos e a logística da equipe.

"Precisamos correr atrás de adversários porque não havia nada definido, o que mostra que não houve planejamento. O centro de treinamento nem estava pronto quando chegamos. Mesmo assim, é positivo estarmos aqui. Temos dois amistosos importantes, precisamos respeitar quem está do outro lado e, ao mesmo tempo, dar espaço aos jovens, que buscam uma vaga na Copa", explicou.

A Argentina entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara a Zâmbia, também às 20h15, na terça-feira, dia 31.

Os dois compromissos fazem parte da preparação para o Mundial de 2026 e devem servir como oportunidade para testar novos nomes, além de observar o desempenho de jogadores já consolidados no grupo.