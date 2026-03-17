Chelsea x PSG: veja onde assistir, horário e escalações para a partida da Champions League

Atuando em casa, o Chelsea busca reverter desvantagem de 5 a 2 sofrida na primeira partida

Partida entre PSG x Chelsea pela Champions League (FRANCK FIFE / AFP)

Chelsea e PSG protagonizam nesta terça-feira (17) o duelo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Atuando em casa, os Blues buscam reverter uma desvantagem de 5 a 2 sofrida na primeira partida. A bola rola às 17h, no Stamford Bridge, e terá transmissão exclusiva na HBO Max.

Após sofrer forte revés no Parque dos Príncipes, os mandantes buscam repetir o placar da final da Copa do Mundo de Clubes para seguirem vivos na competição. Na ocasião, o Chelsea fez 3 a 0 no PSG e se sagrou campeão do mundo nos Estados Unidos.

Do outro lado, o time francês quer confirmar a sua classificação e ganhar corpo de vez na briga pelo bicampeonato europeu. Com atuação dominante no jogo de ida, o Paris Saint-Germain reencontrou o futebol ofensivo que o levou ao topo na última temporada.

Escalações

O Chelsea ainda nutre a expectativa de poder contar com a joia brasileira Estêvão. O atacante está se recuperando de uma lesão muscular na coxa e poderá ser relacionado, ficando como arma ofensiva para o decorrer do duelo.

O restante da equipe deverá seguir a base do jogo de ida na França. Com o auxílio das lideranças técnicas de Enzo Fernández e Cole Palmer, o centroavante João Pedro é uma das principais esperanças para os ingleses buscarem uma remontada histórica.

Chelsea: Jörgensen; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Lavia, Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.

O PSG, por sua vez, deverá promover mudanças de ordem técnica em relação ao primeiro jogo. O atacante Kvaratskhelia fez dois gols na ida e tende a retomar posição no time titular, assumindo a vaga de Doué.

No meio de campo, Fabián Ruiz segue lesionado e dará vaga a Zaire-Emery na função. O jovem francês deve formar o trio de meias ao lado dos portugueses Vitinha e João Neves. Na defesa, o técnico Luis Enrique contará com a sua força máxima, destacando-se o zagueiro brasileiro Marquinhos.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia.



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