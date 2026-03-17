Arsenal x Leverkusen ao vivo: veja onde assistir, horário e escalações na Champions League

Confira onde assistir Arsenal x Bayer Leverkusen ao vivo nas oitavas de final da Champions League.

Arsenal e Leverkusen empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League ( INA FASSBENDER / AFP)

Arsenal e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (17), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo.



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Qual o horário de Arsenal x Bayer Leverkusen?



A partida entre Arsenal e Bayer Leverkusen será disputada nesta terça-feira (17), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Arsenal x Bayer Leverkusen ao vivo?



O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

A partida é válida pelo duelo de volta das oitavas de final da Champions League. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, deixando a decisão totalmente aberta para o confronto em Londres. O Arsenal é favorito devido a grande temporada que vem realizando, além de contar com o apoio de sua torcida no Emirates Stadium para buscar a classificação, enquanto o Bayer Leverkusen tenta surpreender fora de casa para avançar às quartas de final.

Arsenal

Líder da Premier League, semifinalista da FA Cup e finalista da Copa da Liga inglesa, o Arsenal também sonha com uma grande campanha europeia, tendo alcançado as semifinais no ano passado.

Mas para chegar às quartas de final, os 'Gunners' terão que vencer no Emirates Stadium, depois que o time alemão surpreendeu a todos na BayArena com um empate em 1 a 1.

O gol do Leverkusen veio de um escanteio, uma especialidade do Arsenal bem conhecida na Europa.

O susto foi amenizado por um pênalti convertido por Kai Havertz, jogador revelado nas categorias de base do 'Werkself', que deu um duro golpe nos torcedores que costumavam cantar seu nome.



Bayer Leverkusen



De volta aos compromissos nacionais, o Bayer Leverkusen empatou novamente contra um gigante, desta vez com o bicho-papão da Bundesliga.

O empate em 1 a 1 contra o Bayern de Munique, no sábado, pouco ajuda a equipe de Kasper Hjulmand, que ocupa a sexta posição e luta por uma vaga entre os quatro primeiros colocados para garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Arsenal se saiu melhor, vencendo o Everton por 2 a 0 nos minutos finais e comemorando o empate do Manchester City como se fosse sua própria vitória.

Mas, assim que o hino da Liga dos Campeões toca no estádio, tudo recomeça, e o Leverkusen mostrou em duas partidas consecutivas que pode competir de igual para igual com qualquer um.

Além disso, apesar da reviravolta em sua história em 2024, o Bayer Leverkusen ainda sonha mais alto. E isso significa ir mais longe na Liga dos Campeões.

A última vez em que o 'Werkself' passou das oitavas de final foi na temporada de 2002, quando chegou à grande decisão, em que perdeu para o Real Madrid com um golaço histórico do francês Zinedine Zidane, de voleio.

Os 'Gunners' possuem a vantagem de terem vivido uma experiência mais recente: chegaram às semifinais na temporada passada, onde perderam para o time que se sagraria campeão, o Paris Saint-Germain.



Com tudo ainda em aberto e muitas contas a acertar, a partida desta terça-feira tem todos os ingredientes que os torcedores esperam de um jogo de Liga dos Campeões.

Prováveis Escalações

Escalações

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Poku, Palacios, García, Terrier, Maza e Grimaldo; Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand.



HISTÓRICO

Bayer Leverkusen e Arsenal já se enfrentaram na história. Os três jogos foram válidos pela Champions League. No retrospecto, os Gunners levam a melhor nos números, somando uma vitória. Porém o confronto já soma dois empates em 1 a 1.



Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal (2025/2026)



Arsenal 4 x 1 Bayer Leverkusen (2001/02)



Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal (2001/02)

Com informações da AFP.