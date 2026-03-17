Manchester City x Real Madrid onde assistir ao vivo: veja transmissão, horário e escalações na Champions League

Confira onde assistir Manchester City x Real Madrid ao vivo nas oitavas de final da Champions League

Federico Valverde e Jeremy Doku, jogadores de Real Madrid e Manchester City ( THOMAS COEX / AFP)

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (17), em partida válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Champions League de 2026. O confronto acontece no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário do confronto.

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Qual o horário de Manchester City x Real Madrid?

A partida entre Manchester City e Real Madrid será disputada nesta terça-feira (17), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Manchester City x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo SBT (Tv aberta), TNT (Tv fechada) e HBO Max (streaming).

A partida é válida pelo duelo de ida das oitavas de final daentra em campo com a difícil missão de reverter a goleada de 3 a 0 sofrida no jogo de ida. Oscontam com a força de sua torcida para fazer um caldeirão no Etihad e buscar a virada histórica contra oque vai para o confronto em busca de segurar a vantagem obtida no primeiro jogo.

MANCHESTER CITY

No time mandante, o principal destaque é o atacante Erling Haaland, artilheiro da equipe na Champions League, com sete gols marcados, mas que vive uma fase ruim na temporada, somando apenas quatro gols no ano de 2026. Além do norueguês, o técnico Pep Guardiola coloca suas esperanças nas jogadas ofensivas do meia Rayan Cherki e do atacante Antoine Semenyo.



No City, a equipe não conta com retornos do Departamento Médico, mas deve ter quatro mudanças na escalação e na organização tática. Do jogo de ida para o de volta, os Sky Blues devem ter a entrada de Cherki no time titular na vaga de Savinho. Semenyo deve ser deslocado para o lado esquerdo, enquanto Doku daria lugar a O’Reilly, que atuaria no meio de campo. Já Aït-Nouri assumiria a lateral esquerda.

Real Madrid



Entre os destaques do Real Madrid para a partida está o capitão Fede Valverde, que marcou um hat-trick no jogo de ida contra o time inglês, além do brasileiro Vinicius Júnior, que soma três gols e quatro assistências na Champions League



Além deles, os madrilenhos têm retornos importantes para o confronto. O atacante Kylian Mbappé, artilheiro do torneio com 13 gols marcados; o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, titular da equipe; o meia Jude Bellingham, que estava fora desde o jogo contra o Rayo Vallecano, há um mês e meio; e o zagueiro David Alaba, que se lesionou contra o Getafe, no início de março.



Todos os jogadores que retornam devem iniciar no banco de reservas, principalmente Jude Bellingham e Alaba, que ainda não treinaram em campo com o clube desde que deixaram o Departamento Médico.

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran García (Carreras); Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz e Vinicius Jr. Técnico: Alváro Arbeloa

O clube da capital espanhola terá cinco desfalques para a partida, todos por lesão, são eles: Éder Militão, Raul Asencio, Mendy, Ceballos e Rodrygo.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Semenyo (Doku). Técnico: Pep Guardiola.

O time inglês terá Gvardiol e Rico Lewis fora por lesão, além do volante Kovacic, que segue sem condições de jogo.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Nos últimos seis anos, Real e City se enfrentaram em 12 ocasiões, todas elas pela Champions League. O retrospecto é totalmente equilibrado, com cinco vitórias para cada lado e dois empates.

Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os 12 confrontos, foram efetuados 46 gols. No total, foram 23 do Real Madrid e 23 do Manchester City.

