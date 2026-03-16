Maurício, do Palmeiras, é o sexto 'brasileiro' na lista de convocados para a seleção paraguaia
A Seleção Paraguaia enfrenta a Grécia no próximo dia 27
Publicado: 16/03/2026 às 08:35
Maurício, meio-campista do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)
O elenco do Palmeiras tem mais um jogador selecionado. Trata-se do meio-campista Mauricio, convocado, neste domingo, pelo técnico Gustavo Alfaro para os amistosos que a seleção do Paraguai vai realizar no fim do mês contra Grécia e Marrocos.
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A seleção paraguaia vai enfrentar a Grécia, dia 27, em Atenas, e depois encara Marrocos, dia 31, em Lens, na França.
O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo, que conta também com Estados Unidos e Austrália. O quarto integrante da chave será conhecido na repescagem, que será disputada nesta Data Fifa