Maurício, do Palmeiras, é o sexto 'brasileiro' na lista de convocados para a seleção paraguaia

Maurício, meio-campista do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

O elenco do Palmeiras tem mais um jogador selecionado. Trata-se do meio-campista Mauricio, convocado, neste domingo, pelo técnico Gustavo Alfaro para os amistosos que a seleção do Paraguai vai realizar no fim do mês contra Grécia e Marrocos.

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Filho de pai paraguaio, Mauricio, de 24 anos, conseguiu a cidadania paraguaia no início de fevereiro. O meia vai se juntar a dois amigos do Palmeiras: Gustavo Gómez e Sosa. Junior Alonso (Atlético-MG), Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo) são os outros 'brasileiros' da lista.

A seleção paraguaia vai enfrentar a Grécia, dia 27, em Atenas, e depois encara Marrocos, dia 31, em Lens, na França.

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo, que conta também com Estados Unidos e Austrália. O quarto integrante da chave será conhecido na repescagem, que será disputada nesta Data Fifa