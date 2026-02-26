Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Flamengo x Lanús pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana

O Lanús levou a melhor no jogo de ida, vencendo a partida por 1 a 0

Lucas Paquetá, meia do Flamengo e Felipe Peña, volante do Lanús ( GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

O Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana com o Lanús-ARG, nesta quinta-feira (26), no Maracanã, no Rio. O time brasileiro busca o seu segundo título, uma vez que já foi campeão em 2020 em cima do Independente del Valle-EQU. O argentino corre atrás de uma conquista inédita na sua história.

Mas para levantar a copa de novo, o Flamengo vai precisar mostrar um futebol de alto nível e vencer o time argentino por dois gols ou mais de diferença, após a derrota por 1 a 0 na ida, na Argentina. Se devolver o placar ou ganhar por um gol: 2 a 1 ou 3 a 2 por exemplo - então vai decidir o título na disputa de pênaltis.

Qual o horário de Flamengo x Lanús ?

A partida de volta entre Flamengo e Lanús será disputada nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo?

O jogo será transmitido pela ESPN (Tv fechada) e pelo Disney + Premium (Streaming).

Esta é a chance também do Flamengo reconquistar a confiança de sua torcida, inconformada com o início irregular na temporada. Os maus resultados vieram acompanhados com a perda de um título: o da Supercopa do Brasil, vencido pelo Corinthians, em vitória por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O descontentamento da torcida ficou evidente nas vaias vistas no último final de semana durante a vitória por 3 a 0 em cima do Madureira, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A expectativa dos torcedores é alta e nem poderia ser diferente em relação ao atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Em relação ao time, como sempre existem muitas possibilidades. Mas a defesa deve ter, além do goleiro Rossi, Varela, os zagueiros Leó Ortiz e Léo Pereira e o lateral Alex Sandro.

No meio-campo três presenças certas: Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta. O volante Jorginho pode ser novidade. A comissão técnica vive a expectativa de contar com o ítalo-brasileiro, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e foi desfalque nas últimas partidas. O time poderia ter dois volantes - Pulgar e Jorginho- e dois meias liberados - Arrascaeta e Paquetá. Ao mesmo tempo, perderia um atacante de beira, provavelmente Carrascal.

No ataque, Pedro vai ter vaga no comando de ataque, podendo ter a seu lado Carrascal e Everton Cebolinha. Mas Gonçalo Plata e Luiz Araújo são opções pelas beiradas, além de Bruno Henrique recuperado de um desconforto na região do púbis.

O técnico Filipe Luís, na entrevista coletiva, destacou que o apoio da torcida pode ser um fator decisivo para o triunfo sobre os argentinos. "Ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas soubemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisamos da virada para retomar a nossa confiança e a comunhão com o torcedor. Queremos fazer um grandíssimo jogo, com o apoio do nosso torcedor."

Na Lanús, o técnico Maurício Pellegrino deve repetir a escalação utilizada no estádio La Fortaleza. O comandante deve adotar uma estratégia tática visando fortalecer o sistema defensivo, já que o empate favorece os argentinos.

O Lanús conta com três nomes conhecidos no futebol brasileiro: o meia Marcelino Moreno, ex-Coritiba, e os atacantes Walter Bou e Lucas Besozzi, que tiveram passagens apagadas por Vitória e Grêmio, respectivamente.

Em 2014, o Lanús foi campeão da Copa Sul-Americana em cima da Ponte Preta e perdeu a Recopa para outro clube brasileiro: o Atlético Mineiro. Agora, portanto, busca seu primeiro título.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LANÚS

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

LANÚS - Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo e Carrera. Técnico: Maurício Pellegrino.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30.

ONDE ASSISTIR - ESPN (Tv fechada) e Disney + Premium (Streaming)

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).