Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Flamengo x Lanús pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana
O Lanús levou a melhor no jogo de ida, vencendo a partida por 1 a 0
Lucas Valle e Estadão Conteúdo
Publicado: 26/02/2026 às 09:16
Lucas Paquetá, meia do Flamengo e Felipe Peña, volante do Lanús ( GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)
O Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana com o Lanús-ARG, nesta quinta-feira (26), no Maracanã, no Rio. O time brasileiro busca o seu segundo título, uma vez que já foi campeão em 2020 em cima do Independente del Valle-EQU. O argentino corre atrás de uma conquista inédita na sua história.
Qual o horário de Flamengo x Lanús ?
A partida de volta entre Flamengo e Lanús será disputada nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir Flamengo x Lanús ao vivo?
O jogo será transmitido pela ESPN (Tv fechada) e pelo Disney + Premium (Streaming).
Esta é a chance também do Flamengo reconquistar a confiança de sua torcida, inconformada com o início irregular na temporada. Os maus resultados vieram acompanhados com a perda de um título: o da Supercopa do Brasil, vencido pelo Corinthians, em vitória por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).
O descontentamento da torcida ficou evidente nas vaias vistas no último final de semana durante a vitória por 3 a 0 em cima do Madureira, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A expectativa dos torcedores é alta e nem poderia ser diferente em relação ao atual campeão brasileiro e da Libertadores.
Em relação ao time, como sempre existem muitas possibilidades. Mas a defesa deve ter, além do goleiro Rossi, Varela, os zagueiros Leó Ortiz e Léo Pereira e o lateral Alex Sandro.
No meio-campo três presenças certas: Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta. O volante Jorginho pode ser novidade. A comissão técnica vive a expectativa de contar com o ítalo-brasileiro, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e foi desfalque nas últimas partidas. O time poderia ter dois volantes - Pulgar e Jorginho- e dois meias liberados - Arrascaeta e Paquetá. Ao mesmo tempo, perderia um atacante de beira, provavelmente Carrascal.
No ataque, Pedro vai ter vaga no comando de ataque, podendo ter a seu lado Carrascal e Everton Cebolinha. Mas Gonçalo Plata e Luiz Araújo são opções pelas beiradas, além de Bruno Henrique recuperado de um desconforto na região do púbis.
O técnico Filipe Luís, na entrevista coletiva, destacou que o apoio da torcida pode ser um fator decisivo para o triunfo sobre os argentinos. "Ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas soubemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisamos da virada para retomar a nossa confiança e a comunhão com o torcedor. Queremos fazer um grandíssimo jogo, com o apoio do nosso torcedor."
Na Lanús, o técnico Maurício Pellegrino deve repetir a escalação utilizada no estádio La Fortaleza. O comandante deve adotar uma estratégia tática visando fortalecer o sistema defensivo, já que o empate favorece os argentinos.
O Lanús conta com três nomes conhecidos no futebol brasileiro: o meia Marcelino Moreno, ex-Coritiba, e os atacantes Walter Bou e Lucas Besozzi, que tiveram passagens apagadas por Vitória e Grêmio, respectivamente.
Em 2014, o Lanús foi campeão da Copa Sul-Americana em cima da Ponte Preta e perdeu a Recopa para outro clube brasileiro: o Atlético Mineiro. Agora, portanto, busca seu primeiro título.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X LANÚS
FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.
LANÚS - Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo e Carrera. Técnico: Maurício Pellegrino.
ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).
HORÁRIO - 21h30.
ONDE ASSISTIR - ESPN (Tv fechada) e Disney + Premium (Streaming)
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).