Galatasaray goleia Juventus e fica perto da vaga nas oitavas de final da Champions League

Galatasaray goleia a Juventus em jogo de sete gols na Turquia
Publicado: 17/02/2026 às 16:56
Galatasaray (Divulgação/Galatasaray)
O Galatasaray derrotou a Juventus, por 5 a 2, nesta quarta-feira, em Istambul, e saiu na frente da disputa dos playoffs por uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Na partida de volta, dia 24, às 17h (de Brasília), em Turim, o time turco poderá perder por dois gols de diferença para obter a classificação.
Os gols não demoraram a sair. Aos 15 minutos, a Juventus errou na saída de bola e o brasileiro Gabriel Sara aproveitou para fazer a 1 a 0. Mas não deu tempo nem de comemorar. Na sequência, aos 16, Koopmeiners empatou para a Juve.
O clima ficou ainda mais intenso, com a torcida turca fazendo muito barulho. Osimhen levou muito perigo para a zaga da Juventus.
Mas a qualidade técnica do time italiano se fez valer aos 31 minutos. Koopmeiners acertou um lindo chute na entrada da área para virar o placar para o time visitante.
O Galatasaray passou a ficar mais no campo ofensivo, mas deu espaço para os contra-ataques da Juventus. Chances foram criadas pelos times. A forte disputa dentro e fora de campo fez até o árbitro punir os técnicos Okan Buruk e Luciano Spalletti com o cartão amarelo.
O segundo tempo começou da mesma forma. E o Galatasaray só precisou de quatro minutos para empatar. Lang só teve o trabalho de empurrar a bola, após rebote de Di Gregório.
Só deu Galatasaray, que aos 15 minutos conseguiu a virada. Sara bateu falta pela direita e Sánchez, de ombro, recolocou a equipe turca em vantagem.
As situação da Juventus ficou ainda pior aos 22 minutos, quando Cabal recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. E como tudo pode ainda piorar, aos 29 minutos, uma nova falha da zaga italiana propiciou outro gol de Lang: 4 a 2.
No minutos finais, o Galatasaray se mostrou paciente para encontrar os espaços na defesa da Juventus. E encontrou aos 41 minutos, com Boey: 5 a 2. Uma ótima vantagem para o jogo de volta na Itália.