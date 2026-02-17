Benfica x Real Madrid: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações da Champions

Vinicius Junior, atacante do Real Madrid ( AFP)

Maior campeão da Champions League, o Real Madrid inicia nesta terça-feira (17), às 17h, sua disputa contra o Benfica por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será no Estádio da Luz, em Lisboa, e a partida de volta está marcada para 25 de fevereiro, também às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha.

O vencedor do confronto enfrentará nas oitavas o ganhador do duelo entre Manchester City e Sporting.

No último mês, os dois clubes protagonizaram uma partida emocionante pela última rodada da fase classificatória. Com direito a gol de goleiro nos minutos finais, o Benfica venceu por 4 a 2 e garantiu vaga nos playoffs, enquanto o Real Madrid perdeu a chance de avançar direto para as oitavas de final.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming).

Desfalques e situação das equipes

O Benfica não poderá contar com Richard Ríos, que ainda se recupera de uma luxação no ombro direito, sofrida durante o clássico contra o Porto, em 14 de janeiro. O técnico José Mourinho espera contar com o ex-volante do Palmeiras na partida de volta, em Madrid.

No Real Madrid, Asencio e Rodrygo, expulsos na última rodada, estão suspensos, enquanto Jude Bellingham segue entregue ao departamento médico. O atacante francês Mbappé, preservado na vitória sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, retorna ao time titular.



FICHA DO JOGO

BENFICA: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Guler; Mbappé e Vinicius Jr.

Data: 17 de fevereiro de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

