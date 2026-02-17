Benfica x Real Madrid: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações da Champions
Benfica e Real Madrid se enfrentam em duelo decisivo da Champions League
Publicado: 17/02/2026 às 15:16
Vinicius Junior, atacante do Real Madrid ( AFP)
Maior campeão da Champions League, o Real Madrid inicia nesta terça-feira (17), às 17h, sua disputa contra o Benfica por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será no Estádio da Luz, em Lisboa, e a partida de volta está marcada para 25 de fevereiro, também às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha.
No último mês, os dois clubes protagonizaram uma partida emocionante pela última rodada da fase classificatória. Com direito a gol de goleiro nos minutos finais, o Benfica venceu por 4 a 2 e garantiu vaga nos playoffs, enquanto o Real Madrid perdeu a chance de avançar direto para as oitavas de final.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming).
Desfalques e situação das equipes
O Benfica não poderá contar com Richard Ríos, que ainda se recupera de uma luxação no ombro direito, sofrida durante o clássico contra o Porto, em 14 de janeiro. O técnico José Mourinho espera contar com o ex-volante do Palmeiras na partida de volta, em Madrid.
No Real Madrid, Asencio e Rodrygo, expulsos na última rodada, estão suspensos, enquanto Jude Bellingham segue entregue ao departamento médico. O atacante francês Mbappé, preservado na vitória sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, retorna ao time titular.
FICHA DO JOGO
BENFICA: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Guler; Mbappé e Vinicius Jr.
Data: 17 de fevereiro de 2026
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
Árbitro: François Letexier (FRA)
Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max