Reencontro Real Madrid-Mourinho na repescagem da Champions; 'Déjà vu' para o PSG
Real Madrid e Benfica já se enfrentaram na última rodada da primeira fase e a vitória épica foi do time português
Publicado: 17/02/2026 às 14:43
Benfica e Real Madrid decidem vaga na Champions League (Reprodução)
Após não conseguirem a classificação direta para as oitavas de final, vários candidatos ao título europeu, incluindo o atual campeão PSG e o Real Madrid, disputam seus jogos de ida da repescagem nesta semana contra Monaco e Benfica, respectivamente.
E assim como no ano passado, seu primeiro adversário nas oitavas de final será outro representante da Ligue 1, o Monaco, antes de enfrentar, caso se classifique, um dos gigantes europeus, Barcelona ou Chelsea (no ano passado foi o Liverpool, a quem os parisienses eliminaram).
- "Não vejo ninguém mais favorito" -
"Vamos seguir o caminho mais longo, mas não vejo ninguém como mais favorito do que nós", disse um confiante Luis Enrique após a última partida da fase de liga.
Considerando a dificuldade dos jogos que o PSG enfrentou nesta fase, Luis Enrique acredita que sua equipe é "a mais bem preparada para as rodadas de mata-mata".
Mas, ao contrário de um ano atrás, quando o PSG já tinha o título da Ligue 1 garantido, nesta temporada enfrenta a concorrência do Lens, líder do campeonato com um ponto de vantagem.
Afetado por lesões e pela má fase de alguns de seus craques, o PSG vem fazendo uma temporada muito mais irregular: já perdeu três partidas (contra apenas duas na Ligue 1 da temporada passada) e, eliminado da Copa da França, não pode mais repetir o sucesso da temporada anterior, quando conquistou todos os títulos que disputou (exceto a Copa do Mundo de Clubes no final da temporada).
O Real Madrid também sabe como é esta fase preliminar antes das oitavas de final, e se no ano passado eliminou o Manchester City de Pep Guardiola, desta vez enfrentará outro velho conhecido: José Mourinho, com o Benfica.
- Último precedente negativo -
Embora os resultados tenham melhorado com Álvaro Arbeloa no comando (com três vitórias consecutivas, o Real Madrid entrou na briga pelo título da LaLiga com o Barcelona), o futebol do time merengue ainda deixa a desejar.
Real Madrid e Benfica já se enfrentaram na última rodada da primeira fase e a vitória épica foi do time português em Lisboa, por 4 a 2, com um gol antológico de cabeça do goleiro Anatoliy Trubin nos acréscimos que garantiu a vaga do Benfica nesta repescagem.
"Espero que a história não se repita. Estamos preparados para o que nos espera lá na terça-feira. É um confronto de ida e volta. Temos que entrar em campo, fazer uma grande partida e vencer", alertou Arbeloa no sábado, após a vitória da equipe por 4 a 1 sobre a Real Sociedad.
Também na quarta-feira, a Juventus, praticamente fora da disputa pelo 'scudetto' após a derrota para a Inter de Milão, vai enfrentar o Galatasaray.
Já o Borussia Dortmund vai receber a Atalanta, que vive uma excelente fase e diminuiu a diferença em relação ao Bayern de Munique na Bundesliga.
- Inter e Atleti favoritos -
No dia seguinte, outras duas equipes entre as que têm aspirações de ir longe no torneio entrarão em campo: um imprevisível Atlético de Madrid, tão capaz de vencer o Barcelona por 4 a 0 na Copa do Rei quanto de perder por 3 a 0 no domingo para o Rayo Vallecano, que enfrentará o Brugge, com um rival inglês no horizonte (Liverpool ou Tottenham).
A Inter, atual vice-campeã europeia e líder isolada da Serie A, com a sexta vitória consecutiva conquistada no fim de semana diante da Juventus, enfrentará uma das surpresas da Liga dos Campeões, o Bodo/Glimt.
A equipe norueguesa garantiu sua vaga na próxima fase após um empate na visita ao Borussia Dortmund e vitórias contra o Manchester City e o Atlético de Madrid nas três últimas partidas da fase de liga.
Qarabab x Newcastle e Olympiacos x Bayer Leverkusen completam essa repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto os oito melhores times da primeira fase aguardam.
. Jogos de ida da repescagem de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões (horário de Brasília):
- Terça-feira:
(14h45) Galatasaray - Juventus
(17h00) Benfica - Real Madrid
Monaco - Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund - Atalanta
- Quarta-feira:
(14h45) Qarabag - Newcastle
(17h00) Club Brugge - Atlético de Madrid
Bodo/Glimt - Inter de Milão
Olympiacos - Bayer Leverkusen