Barcelona sofre quatro gols, é massacrado pelo Atlético de Madrid e se complica na Copa do Rei

Julian Alvarez, atacante argentino do Atlético de Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)

O Atlético de Madrid massacrou o Barcelona no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, nesta quinta-feira. Em duelo no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, goleou os rivais da Catalunha por 4 a 0 e colocou um pé na final do torneio.

A rodada de volta está marcada para o dia 3 de março, no Camp Nou. Lá, os culés precisam vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação. Para avançar direto, é necessário construir vantagem de cinco ou mais gols. Aquele que se classificar, enfrenta na final o vencedor de Athletic Bilbao x Real Sociedad.

Mesmo terminando o primeiro tempo com 70% da posse de bola, o Barcelona - que não conta com Raphinha, lesionado desde o dia 31 de janeiro - foi liquidado pelos donos da casa. O time comandado por Hansi Flick até conseguiu criar oportunidades. Foram sete finalizações, mesmo número atingido pelos colchoneros, mas as conclusões não foram das melhores.

Do outro lado, o Atlético foi perfeito em seu jogo de transição, aproveitando ao máximo o pouco tempo que tinha com a bola nos pés. Tudo começou aos seis minutos, com um gol contra de Eric García, que viveu um jogo para se esquecer, pois mais tarde, ao fim do segundo tempo, seria expulso.

Griezzman, em um chute de categoria, ampliou o placar ainda aos 13 minutos, após receber bola de Molina. Assustado por uma bola na trave e outros lances perigosos do Barcelona, o time de Madri deixou o cenário mais confortável ao chegar ao terceiro gol, marcado por Lookman.

Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, Julián Alvarez transformou o resultado em goleada. Cubarsí chegou a diminuir, mas estava em posição de impedimento e o lance foi anulado. Eric García foi expulso aos 40, após revisão no VAR, por falta agressiva em Alex Baena. Com um a menos, o Barcelona conseguiu momentos de pressão no final da partida, que teve 10 minutos de acréscimos, mas não conseguiu diminuir.

