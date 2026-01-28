Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Benfica x Real Madrid pela Champions League

O confronto é válido pela 8ª rodada da Liga dos Campeões

Pavlidis, Vini Jr e Mbappe são os principais nomes para o confronto entre Benfica e Real Madrid (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP e PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (28), em partida válida pela 8ª rodada da Fase de Liga da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio da Luz, casa do Benfica.

O jogo marca a decisão da última rodada da Champions League. Pelo lado espanhol do confronto, o Real Madrid vai em busca da vitória para garantir sua classificação direta para as oitavas de final, os Blancos tem 15 pontos e estão na 3ª colocação da fase de liga da Champions.

O time espanhol chega para a partida com dois dos principais destaques da competição até o momento. O artilheiro do torneio é Kylian Mbappé, com 11 gols, quatro a mais que Harry Kane, o vice-artilheiro. Além disso, Vinicius Jr é o maior garçom da competição, empatado com Olise e Aubameyang, todos com quatro assistências.

Já no lado mandante, o Benfica se encontra em uma situação difícil, onde precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para não ser eliminado precocemente da Champions League deste ano. A equipe ocupa a 29ª posição, com seis pontos somados, dois a menos do que o Olympiacos, último time da zona de classificação para os playoffs.

Os destaques do Benfica vão para José Mourinho, que reencontra o ex-clube, em uma situação adversa e para os meias Sudakov e Leandro Barreiro, além do centroavante Pavlidis, que é o artilheiro do time na temporada, mas só marcou uma vez na Champions



Que horas é Benfica x Real Madrid ?

A partida entre Real Madrid e Monaco será disputada nesta quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Benfica x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão da TNT Sports (TV fechada) e do HBO Max (streaming)

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouameni, Arda Güler e Bellingham; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia), Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa

Os Merengues não contam Rudiger e Éder Militão para a partida, ambos no departamento médico.

Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Aursnes, Barrenechea e Sudakov; Prestianni, Leandro Barreiro e Pavlidis. Técnico: José Mourinho

Alexander Bah, Nuno Felix, Richard Ríos, João Veloso e Samuel Soares desfalcam o Benfica de José Mourinho.

HISTÓRICO

Real Madrid e Benfica se enfrentam após mais de 60 anos, no histórico de partidas entre as equipes, já foram três duelos, onde o time português leva vantagem com duas vitórias e apenas uma derrota contra Real Madrid.