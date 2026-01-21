Jogo do Barcelona ao vivo hoje: Onde assistir Slavia Praga x Barça na Champions League. (Foto: Fadel SENNA / AFP)

O Barcelona joga contra o Slavia Praga na 7ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (21), na Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca. Veja onde assistir ao vivo o jogo do Barça.

Jogo do Barcelona ao vivo hoje (21): horário e onde assistir

O Barça entra em campo, às 17h00 (horário de Brasília), para enfrentar o Slavia Praga nesta quarta-feira (21). O jogo é válido pela 7ª rodada da Liga dos Campeões.

A partida tem cobertura exclusiva da TNT Sports e pode ser assistida através do canal de TV fechada ou via streaming, na plataforma da HBO Max, que cobra assinatura para acessar o conteúdo.

Provável escalação do Barcelona

Para a partida, o Barcelona não conta com Lamine Yamal que está fora da partida por suspensão.

Quem deve estar em campo é o brasileiro Raphinha, que vem sendo destaque da equipe desde que retornou de lesão no fim de 2025. Assim, a escalação escolhida pelo treinador alemão Hans Flick deve ser: J. García (GOL), J. Koundé, P. Cubarsí, Eric García, A. Balde, F. de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín. López, Rashford e R. Lewandowski.

Nesta fase de Liga, os oito primeiros colocados se classificam direto para as oitavas de final da Champions, enquanto do 9º ao 24º lugares se enfrentam em um play-off para avançarem até a próxima fase.

Na edição passada, primeira nesta versão, o PSG precisou passar pelo play-off e acabou ganhando a Champions League.

Antes da partida, o Barcelona se encontra na 15º posição e não garantiria vaga direta.

Para chegar aos oito primeiros colocados, a equipe precisa de uma vitória nesta quarta e, assim, alcançaria o Manchester City - que perdeu para o Bodø/Glimt nessa terça-feira (20) - além de Sporting, PSG e Atalanta - que ainda joga nesta quarta contra o Atlético Bilbao - todos com 13 pontos conquistados.



Provável escalação do Slavia Praga



Do lado do Slavia Praga, a equipe está praticamente eliminada com apenas três pontos de 24 possíveis. Os tchecos precisariam de duas vitórias - incluindo diante do Barcelona - e contra o Pafos na próxima rodada para terem chance de avançar para a próxima fase.

Assim, essa deve ser a escalação para o confronto: J. Stank, T. Vlek, S. Chaloupek, D. Zima, D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadílek, Y. Mbodji, L. Provod, Y. Sanyang e T. Chorý.

