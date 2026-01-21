Endrick quebra marca do Francês e já tem mais minutos no Lyon do que com Xabi Alonso no Real
O atacante brasileiro já realizou um gol e distribuiu uma assistência, em duas partidas pelo Lyon
Publicado: 21/01/2026 às 12:13
Endrick, camisa 9 do Lyon ( OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
Recém-chegado ao futebol francês, o atacante Endrick já alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia e vem mostrando serviço.
Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.
O tradicional jornal L´Équipe, da França, fez elogios ao brasileiro depois da partida do último final de semana, diante do Brest. "Lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores", analisou o veículo de comunicação.
Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Recentemente, o treinador foi demitido do comando do clube espanhol e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que assumiu a função de técnico da equipe merengue.
Desde que chegou ao Lyon, Endrick acumulou 161 minutos em campo nas duas partidas. O tempo já é maior do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada.
O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira, 22, às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys, fora de casa. A tendência é que Endrick seja novamente titular.