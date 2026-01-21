Vini Jr. vira maior garçom do Real na Champions e responde vaias: 'Sou humano'

Vinicius Junior, atacante do Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

A goleada do Real Madrid sobre o Monaco, nesta terça-feira, marcou mais do que uma grande atuação coletiva no Santiago Bernabéu. Com duas assistências na vitória por 6 a 1, Vinicius Junior alcançou um feito histórico ao se tornar o maior assistente da história do clube na Champions League, ultrapassando nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema.

O atacante brasileiro chegou a 30 passes decisivos na principal competição europeia, assumindo de forma isolada o topo do ranking de "garçons" do Real no torneio. O recorde reforça a importância do camisa 7 em uma competição na qual ele já foi protagonista em momentos decisivos, incluindo gols em duas finais recentes.

O feito ocorre justamente em um período de instabilidade para o jogador. Nos últimos dias, o Real passou por troca no comando técnico, perdeu a Supercopa da Espanha, foi eliminado da Copa do Rei e enfrentou pressão da torcida no Bernabéu. Após o jogo, Vinicius admitiu o peso emocional vivido recentemente.

"Essa atuação significa muito, por tudo o que vinha passando nos últimos dias. A troca de treinador, perder a final, cair da Copa do Rei… Jogar no maior clube do mundo exige muito. Às vezes ficamos sem entender as vaias, mas sabemos do tamanho do time. Também sou humano. Fico chateado pelo que falam, mas a cada dois, três dias temos a oportunidade de nos provar", declarou à TNT Sports.

O técnico Álvaro Arbeloa fez questão de destacar o papel do atacante no projeto esportivo do clube e defendeu maior apoio ao jogador. Para o comandante, o camisa 7 é peça central nas ambições do Real Madrid.

"Estou muito feliz por ele. É um garoto excepcional, com um coração muito grande. Precisamos do Vinicius se quisermos conquistar títulos. Ele luta muito por essa camisa, tem um talento enorme e precisa do carinho das pessoas. Foi uma noite incrível para ele e para todos os madridistas", afirmou o treinador.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vinicius Junior construiu uma trajetória marcada por evolução e protagonismo. Bicampeão da Champions League, ele balançou as redes nas finais de 2022, contra o Liverpool, e de 2024, diante do Borussia Dortmund - temporada em que também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.