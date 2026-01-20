Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças
Marrocos ultrapassou as seleções da Croácia, Alemanha e Bélgica
Publicado: 20/01/2026 às 08:12
Escalação de Marrocos (SEBASTIEN BOZON / AFP)
Vice-campeã da Copa Africana das Nações e rival do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a seleção de Marrocos assumiu a oitava colocação do ranking da Fifa. A primeira lista da entidade no ano foi divulgada nesta segunda-feira com raras trocas por causa da falta de competições.
A oitava colocação é a melhor de Marrocos em sua história. A seleção subiu 20,23 pontos com a campanha da competição caseira e, com 1736,57, ultrapassou a Croácia, agora em 11º, Alemanha, em 10º e Bélgica, agora na nona posição.
Quem também deu enorme salto no ranking da Fifa foi o campeão Senegal, que ganhou sete posições ao celebrar o título em Rabat, capital do Marrocos, com 1 a 0 na prorrogação, e agora figura na 12ª colocação. Terceiro na Copa Africana das Nações, a Nigéria aparece na 26ª posição.
De olho na ascensão de Marrocos, o Brasil se manteve no quinto posto, com os mesmos 1760,46 pontos da lista que fechou 2025. A liderança continua com a Espanha, seguida por Argentina, França e Inglaterra.
CONFIRA O TOP 10 do 1º RANKING DA FIFA DE 2026:
1º - Espanha - 1877,18 pontos
2º - Argentina - 1873,33
3º - França - 1830
4º - Inglaterra - 1834,12
5º - Brasil - 1760,46
6º - Portugal - 1760,38
7º - Holanda - 1756,27
8º - Marrocos - 1736,57
9º - Bélgica - 1730,71
10º - Alemanha - 1724,15