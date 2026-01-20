Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Inter de Milão x Arsenal pela Champions League

O confronto é válido pela 7ª rodada da Champions League

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam pela penúltima rodada da Fase de Liga da Champions (STEFANO RELLANDINI / AFP e JUSTIN TALLIS / AFP)

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), em partida válida pela 7ª rodada da Fase de Liga da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio Giuseppe Meazza, casa da Inter de Milão.

O jogo será o mais esperado da rodada da Champions, devido a colocar frente a frente os lideres de suas respectivas ligas nacionais e clubes que integram o G8 da Liga dos Campeões. Enquanto a Inter de Milão, atual 6ª colocado, iniciou a competição com quatro vitórias seguidas e sofreu duas derrotas seguidas nas últimas rodadas. O Arsenal visita a Itália na liderança com 100% de aproveitamento no campeonato.

Apesar das duas derrotas na Champions, a equipe italiana vive grande momento, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. A boa fase dos Nerazzurri, os colocou na liderança do Campeonato Italiano, com 3 pontos de vantagem para o Milan.

Enquanto isso, os Gunners vem para a partida em uma sequencia de 11 partidas sem perder. A última derrota do time de Londres aconteceu contra o Aston Villa, no dia 06 de dezembro de 2025. Atualmente o Arsenal lidera a Premier League com sete pontos de vantagem para o Manchester City.

Que horas é Inter de Milão x Arsenal ?

A partida entre Inter x Arsenal será disputada nesta terça-feira (20), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Inter de Milão x Arsenal ao vivo?

O jogo terá transmissão apenas no streaming da HBO Max.

Prováveis Escalações

Inter de Milão: Sommer; Acerbi, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

A Inter não terá os lesionados Çalhanoglu, Di Gennaro, Dumfries e Palacios na partida, enquanto o goleiro Martínez é dúvida.

Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Odegaard (Eze); Saka, Gyokeres (Gabriel Jesus) e Martinelli (Trossard). Técnico: Mikel Arteta

Já o Arsenal não terá Calafiori e Dowman, que continuam lesionados, enquanto Hincapié é dúvida.

HISTÓRICO

Inter de Milão e Arsenal se enfrentaram três vezes na história. Os histórico é favorável para o time italiano, com duas vitórias dos Nerazzurri e uma do Gunners. Somando os três confrontos, foram marcados 10 gols, sendo cinco de cada um dos times.