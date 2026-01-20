Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Inter de Milão x Arsenal pela Champions League
O confronto é válido pela 7ª rodada da Champions League
Publicado: 20/01/2026 às 11:55
Inter de Milão e Arsenal se enfrentam pela penúltima rodada da Fase de Liga da Champions (STEFANO RELLANDINI / AFP e JUSTIN TALLIS / AFP)
Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20), em partida válida pela 7ª rodada da Fase de Liga da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio Giuseppe Meazza, casa da Inter de Milão.
O jogo será o mais esperado da rodada da Champions, devido a colocar frente a frente os lideres de suas respectivas ligas nacionais e clubes que integram o G8 da Liga dos Campeões. Enquanto a Inter de Milão, atual 6ª colocado, iniciou a competição com quatro vitórias seguidas e sofreu duas derrotas seguidas nas últimas rodadas. O Arsenal visita a Itália na liderança com 100% de aproveitamento no campeonato.
Enquanto isso, os Gunners vem para a partida em uma sequencia de 11 partidas sem perder. A última derrota do time de Londres aconteceu contra o Aston Villa, no dia 06 de dezembro de 2025. Atualmente o Arsenal lidera a Premier League com sete pontos de vantagem para o Manchester City.
Que horas é Inter de Milão x Arsenal ?
A partida entre Inter x Arsenal será disputada nesta terça-feira (20), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Inter de Milão x Arsenal ao vivo?
O jogo terá transmissão apenas no streaming da HBO Max.
Prováveis Escalações
Inter de Milão: Sommer; Acerbi, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
A Inter não terá os lesionados Çalhanoglu, Di Gennaro, Dumfries e Palacios na partida, enquanto o goleiro Martínez é dúvida.
Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Odegaard (Eze); Saka, Gyokeres (Gabriel Jesus) e Martinelli (Trossard). Técnico: Mikel Arteta
Já o Arsenal não terá Calafiori e Dowman, que continuam lesionados, enquanto Hincapié é dúvida.
HISTÓRICO
Inter de Milão e Arsenal se enfrentaram três vezes na história. Os histórico é favorável para o time italiano, com duas vitórias dos Nerazzurri e uma do Gunners. Somando os três confrontos, foram marcados 10 gols, sendo cinco de cada um dos times.
- Inter de Milão 1 x 0 Arsenal (2024/25)
- Inter de Milão 1 x 5 Arsenal (2003/04)
- Arsenal 0 x 3 Inter de Milão (2003/04)