Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Real Madrid x Monaco pela Champions League

O confronto é válido pela 7ª rodada da Liga dos Campeões

Kylian Mbappe, camisa 10 do Real Madrid e Ansu Fati, atacante do Monaco ( Javier Soriano/AFP e Valery Hache/ AFP)

Real Madrid e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (20), em partida válida pela 7ª rodada da Fase de Liga da Champions League de 2026. O confronto acontece Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

O jogo marca a estreia de Álvaro Arbeloa na Champions League, no comando do Real Madrid. O espanhol assumiu os Blancos no dia 12 de janeiro, quando Xabi Alonso foi demitido. Desde então, Arbeloa realizou duas partidas no comando técnico do clube, onde começou com um péssimo resultado e agora tenta colocar suas ideias no time para recuperar o clube espanhol na temporada.

Em seu primeiro jogo a frente do Real Madrid, Arbeloa foi eliminado para o Albacete, time da 2ª espanhola, nas oitavas de final da Copa do Rei. Em seguida, no seu segundo jogo pelo clube, os Blancos venceram o Levante por 2 a 0, jogando no Santiago Bernabéu.

Em seu primeiro desafio pela Champions League, o ex-técnico do Real Madrid Castilla, terá diversos desfalques. Arbeloa tem seis desfalques confirmados, com alguns titulares entre eles. Rodrygo, Militão, Rudiger, Alvaro Carreras, Arnold e Mendy estão fora da partida.

O Real Madrid se encontra na 7ª colocação da Fase de Liga da Champions League, restando apenas duas rodadas para o término. Arbeloa tem a missão de permanecer no G8 de classificação direta para as oitavas de final.



O Monaco não vive uma grande temporada, tanto na Ligue 1, quando na Champions League. O time francês está na 9ª colocação do Campeonato Francês e na 19ª da Champions League. Além disso, o clube conta com muitas lesões de jogadores importantes do elenco, ao todo são oitos atletas que desfalcam a equipe da França.

Que horas é Real Madrid x Monaco?

A partida entre Real Madrid e Monaco será disputada nesta terça-feira (20), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT Sports (TV fechada) e do HBO Max (streaming)

Prováveis Escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa

Os Merengues não contam com Éder Militão, Rüdiger, Alexander-Arnold, Mendy e Rodrygo, devido a lesões. Também não tem a presença de Carreras, que está suspenso por acúmulo de amarelos. Brahim Diaz é dúvida, devido a participação na Copa Africana de Nações.

Monaco: Köhn; Ouattara, Kehrer, Eric Dier e Caio Henrique; Zakaria, Teze, Coulibaly e Akliouche; Biereth e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli

Já o time francês tem Cabral, Faes, Hradecky, Mawissa, Michal, Minamino, Salisu e Pogba no Departamento Médico.

HISTÓRICO

Real Madrid e Monaco se enfrentaram em apenas duas ocasiões na história. Os histórico é bem equilibrado, com uma vitória para cada lado. Nos dois confrontos, ambos os times marcaram cinco gols.