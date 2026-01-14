Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Albacete x Real Madrid
A partida será a primeira de Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid
Publicado: 14/01/2026 às 15:05
Federico Valverde, capitão do Real Madrid ( FADEL SENNA / AFP)
Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha de 2026. A partida acontece no Estádio Carlos Belmonte, casa do Albacete.
O confronto marcará a estreia de Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid, após a demissão do espanhol Xabi Alonso, na última segunda-feira (12). A decisão veio após os merengues perderem a decisão da Supercopa da Espanha para o Barcelona, no último domingo (11).
Arbeloa tem a missão de deixar o time vivo em mais uma competição para acabar com o jejum de títulos vividos no últimos dois anos.
O Albacete também não vive grande fase. O clube não vence há três partidas e está apenas na 17ª posição da 2ª divisão espanhola, muito perto da zona do rebaixamento. A última vez que o time participou da Copa do Rei foi em 2023/2024.
Que horas é Albacete x Real Madrid?
A partida entre Albacete e Real Madrid será disputada nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo?
O jogo terá transmissão apenas para os assinantes do plano Premium do Disney+.
Prováveis Escalações
Albacete: Lizoain; Gómez, Neva, Aguado e Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi e Meléndez; Escriche, Betacor e Valverde da Silva.
O Albacete não contará com García, Marín e Puertas, que estão no departamento médico.
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba e Fran García; Ceballos, Valverde (Camavinga) e Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García e Vinicius Jr.
Já os Merengues não contarão com Éder Militão, que segue lesionado.
HISTÓRICO
No histórico de confrontos entre Albacete e Real Madrid, os números são totalmente desproporcionais para os Merengues. Em 14 partidas realizadas, os Blancos venceram 11 e empataram em três.