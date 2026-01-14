Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Albacete x Real Madrid

A partida será a primeira de Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid

Federico Valverde, capitão do Real Madrid ( FADEL SENNA / AFP)

Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha de 2026. A partida acontece no Estádio Carlos Belmonte, casa do Albacete.

O confronto marcará a estreia de Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid, após a demissão do espanhol Xabi Alonso, na última segunda-feira (12). A decisão veio após os merengues perderem a decisão da Supercopa da Espanha para o Barcelona, no último domingo (11).

Em sua primeira partida, o ex-técnico do Real Madrid Castilla, que agora irá comandar o elenco principal, poupou alguns titulares do jogo da Copa do Rei. Arbeloa convocou apenas 20 jogadores para o confronto, deixando nomes como: Rodrygo, Mbappe, Bellingham, Courtois, Alvaro Carreras e Tchouameni de fora. Mas inserindo alguns nomes que trabalhava no Castilla.

Arbeloa tem a missão de deixar o time vivo em mais uma competição para acabar com o jejum de títulos vividos no últimos dois anos.

O Albacete também não vive grande fase. O clube não vence há três partidas e está apenas na 17ª posição da 2ª divisão espanhola, muito perto da zona do rebaixamento. A última vez que o time participou da Copa do Rei foi em 2023/2024.

Que horas é Atlético de Madrid x Real Madrid?

A partida entre Albacete e Real Madrid será disputada nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Albacete x Real Madrid ao vivo?

O jogo terá transmissão apenas para os assinantes do plano Premium do Disney+.

Prováveis Escalações

Albacete: Lizoain; Gómez, Neva, Aguado e Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi e Meléndez; Escriche, Betacor e Valverde da Silva.

O Albacete não contará com García, Marín e Puertas, que estão no departamento médico.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba e Fran García; Ceballos, Valverde (Camavinga) e Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García e Vinicius Jr.

Já os Merengues não contarão com Éder Militão, que segue lesionado.

HISTÓRICO

No histórico de confrontos entre Albacete e Real Madrid, os números são totalmente desproporcionais para os Merengues. Em 14 partidas realizadas, os Blancos venceram 11 e empataram em três.



