Simeone assume erro após discussão em jogo com o Real: 'Peço desculpas a Florentino e Vini Jr.'

A discussão aconteceu durante a semifinal da Supercopa da Espanha, entre Real Madrid e Atlético de Madrid

Discussão entre Vinicius Júnior e Xabi Alonso com Diego Simeone ( AFP)

Pivô de uma polêmica no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid ao discutir com o atacante Vini Jr. à beira do campo, em partida válida pelas semifinais da Supercopa da Espanha, o técnico Diego Simeone aproveitou a coletiva de imprensa nesta segunda-feira para fazer um pedido de desculpas.

O comandante disse ter reconhecido o erro de sua atitude e aproveitou o encontro com os jornalistas para se desculpar também com o presidente do clube rival, Florentino Pérez, que foi citado na discussão com o atleta revelado pelo Flamengo enquanto o jogo estava sendo disputado.

"Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a Florentino (Pérez) e Vinícius pelo ocorrido. Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição e, obviamente, reconheço que errei. O time que vence, é o que merece passar", afirmou.

Durante o duelo, que terminou com vitória do time merengue por 2 a 1, e a eliminação do Atlético do torneio, o treinador argentino começou a discutir com o atleta brasileiro dizendo que Florentino Pérez poderia mandá-lo embora do clube.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a confusão começou após uma provocação de Vini direcionada ao banco de reservas do Atlético. Simeone reagiu e passou a bater boca com o atacante próximo à linha lateral. "Não foi correto da minha parte", completou.

Na coletiva, o treinador disse que seu pronunciamento se tratava de "um pedido de desculpas, não de um perdão". Ainda segundo o periódico, ele se recusou a comentar as declarações de Xabi Alonso (técnico do Real) de que aquele não era o comportamento de um bom esportista. "Não tenho nada mais a acrescentar", disse

O Atlético agora volta as suas atenções agora para a Copa do Rei Nesta terça-feira, em jogo válido pelas oitavas de final da competição, o conjunto de Madri encara o Deportivo La Coruña em partida marcada para o estádio Riazor.

