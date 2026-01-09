Marrocos vence Camarões e vai às semis da Copa Africana; Senegal também avança

A seleção marroquina agora aguarda na semifinal o vencedor do duelo entre Nigéria e Argélia, que jogam neste sábado (10)

Jogadores de Marrocos em comemoração de gol (GABRIEL BOUYS / AFP)

O Marrocos se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações, da qual é o país anfitrião, ao derrotar Camarões por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (9), em Rabat.

Diante de 64.000 torcedores no imponente Estádio Príncipe Moulay Abdellah, os 'Leões do Atlas' abriram o placar no primeiro tempo com o artilheiro Brahim Diaz (26'), que chegou a cinco gols na competição, antes de ampliar a vantagem na segunda etapa (74') por meio de Ismaël Saibari.

A seleção marroquina, que foi superior aos camaroneses durante grande parte do jogo, agora aguarda na semifinal, na próxima quarta-feira, o vencedor do duelo entre Nigéria e Argélia, que jogam neste sábado.

Sem dúvida, esse será um teste muito mais difícil para a equipe comandada pelo técnico Walid Regragui.

Camarões ofereceu pouca resistência, incapaz de surpreender em um torneio para o qual se preparou de forma conturbada.

Os 'Leões Indomáveis', cinco vezes campeões africanos, criaram poucas chances, com o atacante do Manchester United, Bryan Mbeumo, sem conseguir levar perigo.

O Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, está sob imensa pressão para conquistar a Copa Africana de Nações, meio século depois de seu único título continental, em 1976.

Esta é a primeira vez que a seleção marroquina chega às semifinais desde 2004, quando perdeu para a Tunísia.

Os anfitriões escalaram a mesma equipe titular que obteve a vitória por 1 a 0 sobre a Tanzânia nas oitavas de final, com Brahim mais uma vez mostrando seu faro de gol ao abrir o placar após um escanteio cobrado pelo capitão Achraf Hakimi e desviado na primeira trave por Ayoub El Kaabi.

Brahim, de 26 anos, que costuma ser reserva no Real Madrid, marcou em todas as suas cinco partidas no torneio, um feito inédito na história da CAN.

O gol tranquilizou a torcida local, que aplaudiu a equipe no intervalo, após ver Abde Ezzalzouli e El Kaabi quase ampliarem.

Camarões mudou sua estratégia no segundo tempo, mas a defesa marroquina permaneceu sólida até que Saibari, do PSV Eindhoven, garantiu a vitória.



- Senegal vence Mali -

Mais cedo o Senegal foi o primeiro a se classificar para as semifinais do torneio ao vencer o Mali por 1 a 0, em Tânger.

Os 'Leões de Teranga', campeões africanos de 2021 e um dos favoritos ao título, terão pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o Egito, que se enfrentam no sábado.

O atacante Iliman Ndiaye marcou o gol da vitória da seleção senegalesa aos 27 minutos e os malianos ficaram com um jogador a menos com a expulsão do meio-campista e capitão Yves Bissouma nos acréscimos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Idrissa Gana Gueye (45'+3). Foi o terceiro cartão vermelho recebido por Mali no torneio.

Os malianos foram prejudicados no gol por um erro de outro jogador fundamental da equipe, o goleiro Djigui Diarra, que permitiu que um cruzamento de Krépin Diatta passasse por baixo do seu corpo, sendo aproveitado por Ilimane Ndiaye.

O goleiro, no entanto, se recuperou em seguida, fazendo defesas espetaculares em tentativas de Sadio Mané (66' e 90'+6) e Pathé Ciss (67' e 76'). Ele também desviou um chute de Malick Diouf para o travessão nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1) e outro de Lamine Camara para a trave (90'+2). Mas o prejuízo já estava feito.