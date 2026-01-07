Com 2 gols de Raphinha, Barça goleia Athletic Bilbao e vai à final da Supercopa da Espanha

O Barcelona tentará erguer a Supercopa pela 16ª vez em sua história

Pedri, Raphinha e Fermín em comemoração de gol do Barcelona (FADEL SENNA / AFP)

Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha, o Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0 nesta quarta-feira (7), na primeira semifinal da Supercopa da Espanha, que está sendo disputada nesta semana em Jidá, na Arábia Saudita.

A vitória foi encaminhada ainda no primeiro tempo, com quatro gols para o time comandado pelo técnico Hansi Flick.

O Barça, que iniciou sua brilhante temporada passada com a conquista desse torneio e fechou com uma tríplice coroa (Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol e Copa do Rei), tentará erguer a Supercopa pela 16ª vez em sua história.

Ferran Torres abriu o placar aos 22 minutos e Fermín López ampliou a vantagem aos 30. Em seguida, foi a vez do jovem sueco Roony Bardghji marcar o seu após driblar Adama Boiro, deixando o goleiro Unai Simón sem chances de defesa (34').





Dois de Rapinha

Simón, titular da seleção espanhola, pressionado pela ascensão de seu colega do Barcelona, Joan García, evitou o quinto gol pouco antes do intervalo ao desviar para escanteio uma cabeçada de Dani Vivian, zagueiro da própria equipe, que ia em direção ao seu gol.

Raphinha desferiu um chute potente para marcar o quarto gol do Barcelona aos 38 minutos e, depois, já na segunda etapa o brasileiro aproveitou uma bola solta na área para fazer o quinto e fechar a goleada (52').

"Não era um jogo fácil. O Athletic tem muita qualidade, tem muitos jogadores que podem decidir uma partida, mas, no fim das contas, somos nós que tornamos o jogo fácil ou difícil", analisou Raphinha ao final da partida.

"Acho que sempre vou me esforçar para atingir o meu melhor nível, mas não diria que estou no meu melhor momento agora", declarou.

O Athletic Bilbao, que não pôde contar com seu astro Nico Williams, que está afastado há vários meses devido a uma lesão na virilha, teve uma chance de marcar o gol de honra, mas o meio-atacante Oihan Sancet acertou a trave (43').

Com um semblante sério, o zagueiro do Athletic, Dani Vivian, se limitou a pedir desculpas à torcida pela dura derrota. "A primeira coisa é pedir desculpas aos torcedores. Eram dois jogos para conquistar um título".

Sem o astro Lamine Yamal, que entrou em campo aos 72 minutos, o Barça precisou apenas do primeiro tempo para garantir uma vitória que confirma o bom início de ano do time.

A equipe catalã vai disputar a final no domingo contra o vencedor da partida de quinta-feira entre Real Madrid e Atlético de Madrid.