Manchester City e Aston Villa empatam e abrem caminho para Arsenal disparar na liderança do Inglês

O Manchester City emendou o terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês ao ficar no 1 a 1 com o Brighton nesta quarta-feira (7), enquanto o Aston Villa não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace, dois resultados que beneficiam o líder Arsenal.

Os 'Gunners' contam com cinco pontos de vantagem sobre City (2º, 43 pontos) e Villa (3º) antes de receber o Liverpool (4º, 34 pontos) na quinta-feira em Londres, no fechamento da 21ª rodada.

Os 'Citizens' do técnico Pep Guardiola deixaram pontos escapar contra Sunderland (0 a 0) e Chelsea (1 a 1) nos dois jogos anteriores, e seu próximo compromisso será contra o arquirrival Manchester United, no dia 17 de janeiro.

O astro norueguês Erling Haaland abriu o placar para o City pouco antes do intervalo cobrando pênalti (41'), marcando seu 20º gol no campeonato e o 150º pelo clube azul de Manchester.

Mas no segundo tempo o ponta-esquerda japonês Kaoru Mitoma decretou o empate com um chute rasteiro da entrada da área (60').

"Estou muito satisfeito com a forma como jogamos", declarou Guardiola, embora tenha reconhecido que foi um revés na luta pelo título do campeonato: "Já são três jogos sem vitória. Agora está mais difícil [conquistar o título]. Mas vamos continuar lutando".

Por sua vez, o Aston Villa somou um ponto em Londres contra o Crystal Palace. Foi o primeiro empate no campeonato desde o dia 21 de setembro para a equipe de Birmingham, que vinha de uma série de 13 vitórias e duas derrotas nos últimos 15 jogos.



Igor Thiago bate recorde entre brasileiros

O time em melhor fase no momento é o Brentford, que subiu da 16ª para a quinta posição em menos de um mês.

Nesta quarta-feira, os 'Bees' derrotaram o Sunderland por 3 a 0, com destaque para Igor Thiago (ex-Cruzeiro), que marcou dois gols, três dias depois de ter feito um hat-trick contra o Everton (4 a 2).

O centroavante de 24 anos é o segundo na artilharia do campeonato com 16 gols, um total nunca antes alcançado por um jogador brasileiro em uma única temporada da Premier League.

Igor Thiago está conseguindo fazer com que a torcida esqueça a saída de Wissa-Mbeumo, em um verão particularmente difícil para o clube dos arredores de Londres, que também perdeu seu capitão (Christian Norgaard) e seu técnico (Thomas Frank), que se transferiram para Arsenal e Tottenham, respectivamente.

O Sunderland, do técnico Régis Le Bris, cai para a décima posição após esta quinta derrota na temporada. Para tornar a noite ainda mais frustrante, a equipe teve um pênalti desperdiçado por Enzo Le Fée, que cobrou com uma cavadinha.



Chelsea e Manchester United em má fase

O novo treinador do Chelsea, o inglês Liam Rosenior (7º lugar, 31 pontos), teve uma amostra da difícil tarefa que o espera ao acompanhar das tribunas a derrota de sua nova equipe para o Fulham.

O ex-técnico do Strasbourg, que assumirá o comando dos 'Blues' na quinta-feira, assistiu impotente à derrota de sua equipe, prejudicada pela expulsão do espanhol Marc Cucurella logo aos 22 minutos. Foi o sexto cartão vermelho do Chelsea na temporada em todas as competições.

O Everton recebeu dois vermelhos nesta quarta-feira (Michael Keane e Jack Grealish) no empate em 1 a 1 contra o Wolverhampton, que continua na lanterna com apenas 7 pontos.

O Manchester United, outro grande clube que atravessa uma fase difícil, registrou seu terceiro empate consecutivo na Premier League na visita ao Burnley, penúltimo colocado (2 a 2).

Os 'Red Devils' conquistaram apenas um ponto no Turf Moor, assim como já havia acontecido contra outras equipes na parte inferior da tabela – Wolverhampton (1 a 1) e Leeds (1 a 1) – deixando o time de Manchester na sexta posição, com 32 pontos.

Enquanto isso, o Bournemouth, comandado pelo técnico espanhol Andoni Iraola, obteve sua primeira vitória nos últimos doze jogos (após 6 derrotas e 5 empates) ao derrotar o Tottenham por 3 a 2.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Terça-feira:

West Ham - Nottingham 1 - 2



- Quarta-feira:

AFC Bournemouth - Tottenham 3 - 2

Brentford - Sunderland 3 - 0

Everton - Wolverhampton 1 - 1

Fulham - Chelsea 2 - 1

Crystal Palace - Aston Villa 0 - 0

Manchester City - Brighton 1 - 1

Newcastle - Leeds 4 - 3

Burnley - Manchester United 2 - 2



- Quinta-feira:

(17h00) Arsenal - Liverpool



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 43 21 13 4 4 45 19 26

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7

6. Newcastle 32 21 9 5 7 32 27 5

7. Manchester United 32 21 8 8 5 36 32 4

8. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10

9. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0

10. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1

11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3

12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2

13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1

14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3

15. AFC Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6

16. Leeds 22 21 5 7 9 29 37 -8

17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 13 21 3 4 14 22 41 -19

20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26