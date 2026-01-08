Arsenal x Liverpool: veja onde assistir ao duelo pela Premier League

O jogo acontece nesta quinta-feira (8), às 17h, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês

Jogadores de Arsenal e Liverpool (PETER POWELL / AFP e PAUL ELLIS / AFP)

Nesta quinta-feira (8), às 17h, Arsenal e Liverpool se encontram em importante jogo pela Premier League. Os dois gigantes ingleses se enfrentam em partida válida pela 21ª do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium, em Londres. O duelo terá transmissão exclusiva do streaming Disney+ (plano premium).

Os Gunners chegam ao jogo de olho em aumentar a vantagem na ponta da tabela da Premier League. Caso vença o Liverpool, o Arsenal abrirá 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que empatou na rodada.

Os Reds, por sua vez, vivem fase oposta ao rival desta quinta. Atuais campeões, os comandados de Arne Slot amargam apenas a 4ª posição na tabela, com 34 pontos conquistados. A campanha do Liverpool é de 14 pontos a menos que a do líder Arsenal.

Escalações

O Arsenal vem com praticamente força máxima para o duelo. Apenas os defensores Mosquera e Calafiori estarão fora de ação. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães deve iniciar entre os titulares, enquanto Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli ficam como opções para o treinador Mikel Arteta no banco de reservas.

O Liverpool terá problemas para escalar a equipe contra os Gunnners. O craque Mohamed Salah segue fora da equipe enquanto disputa a Copa Africana de Nações com o Egito. Os atacantes Isak e Ekitike também devem estar fora de combate por problemas físicos.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones e Szoboszlai, Wirtz e Gakpo.